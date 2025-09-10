Ex OM : Suarez flambe, Cornelius régale, nouvelle polémique autour de Rabiot !

Entre éclats et polémiques, trois anciens joueurs de l’Olympique de Marseille se sont distingués cette semaine : Luis Suarez a marqué un quadruplé historique avec la Colombie, Derek Cornelius a inscrit un superbe coup franc avec le Canada et Adrien Rabiot a été sifflé au Parc des Princes, provoquant la colère de Didier Deschamps.

Suarez en feu avec la Colombie

Parti discrètement de l’Olympique de Marseille en décembre 2022 après avoir marqué 3 buts en 11 matchs, Luis Suarez a signé une performance historique avec la sélection colombienne. L’attaquant de 27 ans a inscrit un quadruplé face au Venezuela (6-3) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026.

Alors que la Colombie était menée 2-1, Suarez a d’abord égalisé juste avant la pause, avant de faire basculer le match au retour des vestiaires. Trouvé par James Rodriguez, il a marqué d’une frappe du droit (50e), puis d’un tir du gauche (59e), avant de conclure son festival d’une déviation subtile (67e). Il devient ainsi le premier joueur à inscrire quatre buts dans un match de qualification sud-américaine depuis un autre… Luis Suarez, l’Uruguayen, en 2011. Une soirée inoubliable pour l’ancien Marseillais.

Cornelius marque un bijou avec le Canada

L’OM pourrait également regretter le départ de Derek Cornelius, prêté aux Glasgow Rangers lors du dernier mercato. Titulaire avec le Canada face au pays de Galles en amical à Swansea, le défenseur central a ouvert le score d’un coup franc somptueux à la 41e minute. Depuis 25 mètres, son tir du gauche a terminé sous la barre, laissant le gardien gallois impuissant. Un premier but en 37 sélections pour Cornelius, qui s’impose comme une valeur sûre de la défense canadienne.

Rabiot sifflé, Deschamps s’agace

Autre ancien joueur qui a quitté l’OM cet été, Adrien Rabiot a vécu une soirée plus compliquée au Parc des Princes lors de France – Islande. Entré en jeu, le milieu de la Juventus a été sifflé par une partie du public parisien. Une situation qui a fortement agacé Didier Deschamps : « C’est inacceptable, c’est un joueur de l’équipe de France, il porte ce maillot ». Le sélectionneur a rappelé que ces attitudes nuisaient au collectif, lui-même ayant été visé par des sifflets en début de match.

Entre l’éclat de Suarez, le coup d’éclat de Cornelius et la polémique autour de Rabiot, les anciens de l’OM continuent de faire parler d’eux, pour le meilleur et pour le pire.