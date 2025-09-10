OM : Balerdi au cœur de la tempête aussi en Argentine !

Titulaire avec l’Argentine lors de la défaite contre l’Équateur (1-0), Leonardo Balerdi a vécu une soirée difficile. Aligné d’entrée par Lionel Scaloni, le défenseur central de l’OM n’a pas su convaincre et se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Ses erreurs défensives et son manque de rigueur dans les moments clés ont terni une prestation pourtant solide dans les chiffres.

Le joueur formé à Boca Juniors, aujourd’hui capitaine à Marseille, a disputé l’intégralité de la rencontre. Ses statistiques brutes parlent en sa faveur : 77 passes réussies sur 81 (95 % de précision) et quatre duels aériens remportés sur quatre. Mais ces chiffres n’ont pas suffi à masquer ses approximations. Sur l’action menant à l’expulsion de Nicolas Otamendi, son retard de positionnement a pesé lourd dans le scénario du match.

❌Encore une mauvaise gestion de la profondeur de #Balerdi Derrière 🟥 pour Otamendi Défaite 1-0 de l’Argentine… Ça ne va pas lui faire du bien…#OM pic.twitter.com/8s4QLYn1tS — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 10, 2025

Balerdi, des critiques venues d’Argentine et de Marseille

Les réactions ne se sont pas fait attendre. En Argentine, de nombreux supporters ont jugé que Balerdi manquait de concentration et de sang-froid dans les moments décisifs. « Il n’est pas au niveau pour assumer un rôle clé en sélection », ont martelé certains observateurs locaux.

À Marseille, cette prestation n’a pas échappé aux suiveurs du club. Déjà critiqué pour ses erreurs en Ligue 1, le capitaine olympien traverse une passe délicate. Les supporters redoutent de voir leur défenseur perdre davantage de confiance alors que l’OM lutte pour retrouver de la solidité défensive.

Entre confiance du staff et pression grandissante

Malgré la tempête médiatique, Lionel Scaloni continue de lui accorder sa confiance. Avec neuf sélections depuis 2019, Balerdi tente de s’imposer dans la rotation défensive de l’Albiceleste. Mais chaque erreur devient un poids supplémentaire dans un contexte déjà tendu.

Du côté de l’OM, Roberto De Zerbi compte toujours sur son capitaine pour stabiliser la défense, mais la pression populaire grandit. Entre l’exigence du Vélodrome et les attentes de tout un pays, Leonardo Balerdi sait qu’il n’a plus beaucoup de marge d’erreur surtout suite aux recrutement de Pavard et Aguerd !