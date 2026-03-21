Ex OM : Thauvin brille encore et entre dans un cercle très fermé !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille continue de marquer l’histoire de la Ligue 1. Lors de la large victoire du RC Lens face à Angers (5-2), Florian Thauvin s’est une nouvelle fois illustré avec un but et une passe décisive.

Avec cette performance, Thauvin atteint un total marquant : 22 matchs de Ligue 1 avec au moins un but et une passe décisive depuis ses débuts en 2012. Une statistique qui témoigne de sa constance et de son impact offensif sur plus d’une décennie.

Dans l’histoire récente du championnat, seuls deux joueurs font mieux : Kylian Mbappé (39) et Neymar (26).

Derrière lui, des noms prestigieux complètent ce classement, comme Zlatan Ibrahimović (21) et Wissam Ben Yedder (18). Un cercle très fermé que Thauvin continue de fréquenter.

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22 – Ce soir, Florian Thauvin a été buteur et passeur lors d’un même match de Ligue 1 pour la 22e fois de sa carrière. Depuis ses débuts en 2012, seuls Mbappé et Neymar font mieux dans l’élite 🇫🇷 K. Mbappé 39

Neymar 26

F. Thauvin 22

Z. Ibrahimovic 21

W. Ben Yedder 18 Cadors. pic.twitter.com/38fzrjwSxG — OptaJean (@OptaJean) March 20, 2026

Un match plein face à Angers

Sur la pelouse, l’ailier lensois a été déterminant dans le succès des siens. Buteur puis passeur, il a largement contribué à la démonstration offensive de Lens, vainqueur 5-2.

Lens reprend la tête

Grâce à cette victoire, le RC Lens reprend provisoirement la première place du classement, avec deux points d’avance sur le Paris Saint-Germain.

Dans cette lutte intense pour le titre, Florian Thauvin confirme qu’il reste l’un des joueurs les plus décisifs du championnat français.