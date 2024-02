< Ex OM : Un énorme coup dur pour Boubacar Kamara !

Ce week-end, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Boubacar Kamara s’est incliné face à Manchester United. Le milieu défensif est sorti sur une grosse blessure. La saison pourrait être terminée et sa participation à l’Euro compromise avec les Bleus.

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara devient un incontournable au milieu de terrain à Aston Villa. Le Français vient cependant d’essuyer un énorme coup dur ce week-end ! En effet, lors de la rencontre face à Manchester United ce dimanche, l’ancien marseillais s’est blessé !

Un compte anglais spécialisé dans les blessures des joueurs a analysé la blessure du joueur : « concernant le mécanisme du genou pour Boubacar Kamara, l’effondrement du genou, le changement de direction et la nature sans contact/décélération du mécanisme indiquent tous une blessure potentielle du LCA. Espérons que ce ne soit pas le cas. Temps de récupération en cas de déchirure du LCA : 9 à 12 mois »

Un énorme coup dur pour l’international français qui aurait pu jouer l’Euro 2024 avec les Bleus cet été. Sa participation est fortement comprise. Des examens devraient être effectués dans les prochains jours et Aston Villa communiquera sur son temps d’indisponibilité.

Concerning knee mechanism for Boubacar Kamara. The knee collapsing in, change of direction and non-contact/deceleration nature of the mechanism all point towards a potential ACL injury. Hopefully not the case.

Recovery Time if ACL tear: 9-12 months#AVLMUN #AVFC #FPL #EPL pic.twitter.com/YJV968oTxN

— Physio Scout | Football Injury Analysis (@physioscout) February 12, 2024