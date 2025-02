Ex OM : un énorme coup dur pour cet ancien attaquant marseillais !

De retour à l’Inter Milan, Joaquin Correa vit des moments difficiles dans le club italien. Il vient de se blesser d’après les informations d’Alfredo Pedulla.

Lors de la rencontre de ce samedi soir entre l’Inter Milan et le Genoa, Joaquin Correa était titulaire aux côtés de Lautaro Martinez en attaque. Finalement, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est sorti à la 46e minute, sur blessure. D’après les informations du journaliste Alfredo Pedullà, l’ex attaquant de l’OM souffre d’un traumatisme distorsionnel au genou gauche !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Le PSG fait une énorme offre pour Greenwood ?

Ex OM : Alexis Sanchez et Thauvin au milieu d’une scène surréaliste en Italie !

Florian Thauvin est devenu l’un des cadres de l’Udinese où il a d’ailleurs été rejoint par un ancien marseillais, Alexis Sanchez. Le Français est le tireur de penalty attitré de son équipe et cette information a son importance pour la suite de l’histoire ! A la demi heure de jeu, le club de l’ex ailier olympien gagne un penalty et Thauvin s’apprête à le tirer… Sauf que Lorenzo Lucca, son coéquipier, ne l’entend pas de cette oreille.

S’en suit une discussion entre tous les joueurs qui tentent de raisonner Lucca, sans succès. Il finit par s’élancer et tirer et même marquer. Seulement, il se retrouve seul à célébrer son but sans ses coéquipiers. L’entraîneur prend alors la décision de le sortir, faisant entrer Iker Bravo. La rencontre se soldera par une victoire de l’Udinese avec ce seul et unique but.

A LIRE AUSSI : La réponse sèche de Textor à Longoria !