Ex OM : Un nouveau coup dur pour Deschamps après Benzema !

C’est une véritable hécatombe ! Après l’annonce du forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde, c’est au tour de Lucas Hernandez de devoir abandonner la compétition. Le défenseur s’est blessé sur le premier but face aux Australiens.

L’Equipe de France a joué son match face à l’Australie ce mardi soir. Une première victoire pour les Français dans un match qui a très mal débuté. Les hommes de Deschamps se sont fait surprendre par les Australiens qui ont ouvert le score sur un but de Goodwin.

Lors de cette action, Lucas Hernandez s’est blessé. Sorti et remplacé par son frère Théo Hernandez, le défenseur du Bayern Munich a dû abandonner l’idée de continuer la compétition. La FFF a annoncé que ce dernier était forfait pour le reste de la Coupe du Monde au Qatar. Un nouveau coup dur pour le sélectionneur français.

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial. Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

On a marqué quatre buts, c’est bien, même si on aurait pu en marquer plus — Deschamps

« Sincèrement, je pense qu’on avait bien entamé les premières minutes, avec deux trois bons enchaînements. Malheureusement, on prend ce but évitable qui nous a refroidis. Mais l’équipe a bien réagi en égalisant et en prenant l’avantage, même s’il y a eu une frayeur en fin de première mi-temps. En seconde on a eu beaucoup de maîtrise, on a obligé l’Australie à défendre, on a eu énormément de situations et d’occasions. On a marqué quatre buts, c’est bien, même si on aurait pu en marquer plus. C’est une très belle entame pour nous. Le premier match est toujours important, donc bravo à mes joueurs. Ils ont su répondre présents dans la difficulté » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (22/11/22)