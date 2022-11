Mercato OM : « Pas sûr que Longoria se positionne sur ce genre de joueur »

Dans le viseur des dirigeants olympien, l’arrière-droit de la Roma Rick Karsdorp devra se trouver une porte de sortie cet hiver, du fait de ses mauvaises relations avec José Mourinho. Acheté 16 millions par les italiens, le joueur pourrait être une bonne affaire pour Pablo Longoria.

Sous contrat jusqu’en 2025, le néerlandais ne s’est pas présenté à l’entrainement lundi à Rome et devrait écoper d’une amende d’au moins 30% de son salaire selon le média italien Il Messaggero.

Connaissant le joueur, Nicolas Filhol donne son avis à l’occasion de l’émission Débat Foot Marseille.

Karsdorp mentalement il a l’air hyper léger

« Rick Karsdorp, c’est un joueur que la Roma a payé cher. Il avait une énorme réputation à Feyenoord, il cartonnait mais ça a été un peu compliqué, il a été prêté. Il a des bonnes qualités offensives, il va vite, il est hyper puissant mais il a un gros défaut : mentalement il a l’air hyper léger. Il ne supporte pas la concurrence. Mourinho il n’en veut plus, il l’a assassiné en conférence de presse, il a dit qu’il y avait un joueur qui n’avait pas été professionnel et qui partirait en janvier, c’est lui. Il a un contrat jusqu’en 2025, maintenant c’est un joueur qui avait une grosse côte avant, là c’est un peu plus compliqué en Italie. Il n’était pas venu à la convocation en début de saison avant de partir en stage, clairement il a été mis de côté. Je suis pas sûr que l’OM se positionne sur ce genre de joueur. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022

L’OM ne serait pas seul sur le dossier : la Juventus de Turin et son ancien club, Feyenoord, sont également intéressés.

