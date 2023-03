Ex OM : Un très joli but mais un gros coup dur pour Dieng !

Parti de l’Olympique de Marseille pour avoir du temps de jeu à Lorient, Bamba Dieng a marqué un joli but ce dimanche mais est sorti sur blessure face à Troyes !

Ce dimanche, Bamba Dieng s’est illustré grâce à un but face à Troyes avec le FC Lorient. L’international sénégalais passé par l’Olympique de Marseille est malheureusement sorti sur blessure lors de ce même match à la 46e minute.

A LIRE AUSSI : OM – Strasbourg : Un retour important et une belle récompense dans le groupe de Tudor !

But de Bamba Dieng avec Lorient !pic.twitter.com/nENjO5irBb — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) March 12, 2023

On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat

Le 27 janvier Bamba Dieng s’est officiellement engagé au FC Lorient en échange de 7 millions d’euros et 3 de bonus pour l’OM. Poussé vers la sortie en début de saison avec l’arrivée d’Igor Tudor. Dieng était annoncé à Nice ou à Leeds, mais au final, le sénégalais est resté à l’OM. Une blessure au genou, remontant à 2020 est la raison évoquée pour expliqué son départ avorté à l’été 2022.

»Après le transfert raté à Nice, je suis rentré travailler à Marseille et me voici à Lorient. Je ne regrette pas de ne pas rester à Marseille. On ne nous a pas parlé de prolongation de contrat. Je suis resté concentré pour aider l’équipe et retrouver du temps de jeu. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme prévu et c’est pour ça que je suis venu ici. C’est le foot, il y a des moments difficiles. Avant, j’avais mal au genou, mais ça ne m’empêchait pas de jouer. C’est une ancienne douleur qui date de 2020. Cela ne s’était pas bien soigné. Aujourd’hui, c’est derrière moi et je n’ai plus mal » Bamba Dieng – Source : BFM/RMC (3/02/2023)