Ex OM : Une énorme offre à long terme en Arabie Saoudite pour Didier Deschamps ?

Ancien joueur et entraîneur emblématique de l’OM, Didier Deschamps s’apprête à tourner la page de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Si son départ est acté, son avenir reste ouvert. Ces derniers jours, l’hypothèse d’un projet d’envergure en Arabie Saoudite revient avec insistance, bien au-delà d’un simple poste sur un banc de touche.

La décision est désormais connue : Didier Deschamps ne prolongera pas son aventure à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. En poste depuis 2012, le sélectionneur des Bleus aura marqué durablement le football français avec un titre mondial en 2018 et une régularité au plus haut niveau. Cette échéance approche et, logiquement, les spéculations se multiplient autour de la suite de sa carrière.

Ancien capitaine de l’OM vainqueur de la Ligue des champions en 1993, puis entraîneur du club entre 2009 et 2012, Didier Deschamps conserve un lien fort avec Marseille. Mais à ce stade, aucun élément factuel n’indique un retour à l’OM, que ce soit sur le banc ou dans un rôle institutionnel. L’actualité autour de Deschamps se situe clairement à l’international.

Deschamps, des rumeurs persistantes autour de l’Arabie Saoudite

Alors qu’il est encore pleinement concentré sur sa mission avec les Bleus, le nom de Didier Deschamps circule avec insistance du côté de l’Arabie Saoudite. Plusieurs médias évoquent un intérêt saoudien pour l’actuel sélectionneur français. Il ne serait toutefois pas question de lui confier un club du championnat local, comme cela a pu être le cas pour d’autres techniciens européens ces dernières années.

Selon des informations rapportées par Sky, les dirigeants saoudiens envisageraient un projet de grande ampleur, pensé sur le long terme, autour de Didier Deschamps. Aucune confirmation officielle n’a été apportée par les principales parties concernées, mais l’idée d’un rôle dépassant le cadre sportif classique est évoquée.

Un projet de structuration à long terme, un contrat de 8 ans ?

Toujours d’après ces mêmes sources, le projet proposé à Didier Deschamps reposerait sur un contrat de longue durée, pouvant aller jusqu’à huit ans. L’objectif serait de lui confier une mission globale de restructuration et de développement du football saoudien, en lien avec les ambitions du pays à l’approche de grands rendez-vous internationaux.

Dans ce scénario, Didier Deschamps ne serait donc pas entraîneur au quotidien, mais un décideur chargé d’orienter la formation, la performance et l’organisation du football national. Une fonction qui s’inscrirait dans la continuité de son expérience au plus haut niveau, après plus d’une décennie à la tête de l’équipe de France.

À ce jour, aucune décision publique n’a été annoncée par Didier Deschamps concernant son avenir après 2026. Une certitude demeure toutefois : l’ancien coach de l’OM ne se projette pas vers une retraite sportive immédiate. Reste à savoir si son futur s’écrira dans un projet institutionnel d’envergure à l’étranger, ou si une autre opportunité, plus proche de Marseille, émergera à moyen terme.