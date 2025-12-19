Mercato OM : ça se confirme pour Sofiane Diop !

Football Club de Marseille, le club phocéen serait bien en discussions concernant Sofiane Diop afin de renforcer son secteur offensif. Une information qui a été confirmée ce vendredi par le journal L’Équipe.

Selon les éléments dévoilés, plusieurs échanges ont déjà eu lieu entre le staff technique et les dirigeants marseillais au sujet du recrutement d’un milieu offensif, un poste identifié comme prioritaire pour la suite de la saison. Dans ce contexte, le nom de Sofiane Diop est revenu avec insistance au sein de la direction olympienne.

“Il manque un meneur de jeu”

Sofiane Diop, un profil polyvalent apprécié

Capable d’évoluer aussi bien en milieu offensif axial que sur un côté, Sofiane Diop correspond au profil recherché par l’OM. Sa polyvalence et sa capacité à s’intégrer dans différents systèmes de jeu sont des éléments pris en compte dans la réflexion menée par le club.

D’après les informations confirmées par L’Équipe, Marseille ne se contente pas d’une simple prise de renseignements. Des discussions seraient effectivement engagées autour du joueur, même si aucune décision définitive n’a encore été arrêtée à ce stade.

Une piste parmi d’autres étudiées par l’OM

La direction marseillaise travaille actuellement sur plusieurs dossiers afin d’anticiper les besoins de l’effectif. Le recrutement d’un milieu offensif fait partie des priorités identifiées, et la piste Sofiane Diop s’inscrit dans cette stratégie globale.