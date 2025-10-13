Info Chrono
  • Loading
Abonnement
PUBLICITÉ
Accueil / OM Actualités / Ex OM : Valbuena a de beaux restes !
OM Actualités

Ex OM : Valbuena a de beaux restes !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Mathieu Valbuena pendant l'émission débat Foot Marseille

À 41 ans, Mathieu Valbuena continue d’e jouer au football. Le milieu offensif français a encore prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa magie sur coup franc. Avec la réserve de l’Olympiakos, il a signé un bijou de précision, digne de ses plus belles années à l’OM ou en équipe de France. Le ballon vient se loger parfaitement dans la lucarne, le gardien ne peut rien faire. Une nouvelle preuve que le talent, lui, ne vieillit jamais.

 

 

A lire : OM : Les belles images de De Zerbi au centre RLD !

    • Facebook
    • Twitter
    • Whatsapp
    • Flipboard
    • Flipboard
    Afficher les commentaires
    0
     
    App store Play store Facebook Twitter Pinterest Dailymotion Youtube
    ACCÈS
    RÉDACTION FOOTBALL CLUB DE MARSEILLE
    MERCATO
    VIDÉOS
     
     
    @ MFC MEDIA - 2000-2025 - tous droits réservés

    Football Club de Marseille est inscrit à la Cnil – n° 1653823