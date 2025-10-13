Ex OM : Valbuena a de beaux restes !

À 41 ans, Mathieu Valbuena continue d’e jouer au football. Le milieu offensif français a encore prouvé qu’il n’avait rien perdu de sa magie sur coup franc. Avec la réserve de l’Olympiakos, il a signé un bijou de précision, digne de ses plus belles années à l’OM ou en équipe de France. Le ballon vient se loger parfaitement dans la lucarne, le gardien ne peut rien faire. Une nouvelle preuve que le talent, lui, ne vieillit jamais.

À 41 ans, Mathieu Valbuena 🇫🇷 continue de faire trembler les filets avec la réserve d’Olympiakos. 🇬🇷🎯 Quel coup-franc ! 😍 pic.twitter.com/AYZGLl84Cw — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) October 12, 2025

