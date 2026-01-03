Mercato ex OM : Nouvelle tentative de rebond pour Valentín Carboni…

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille prêté par l’Inter Milan est proche de rejoindre Racing Avellaneda, dans l’espoir de retrouver du temps de jeu et de la confiance.

Le parcours de Valentín Carboni n’a pas été à la hauteur des attentes ces derniers mois. Passé par l’OM, le jeune milieu offensif argentin peine encore à s’imposer durablement au plus haut niveau. Selon les informations de Fabrizio Romano, Carboni est désormais proche de rejoindre Racing Avellaneda sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter. Un mouvement qui ressemble à une tentative de reconstruction, loin de la pression européenne.

🚨🔵⚪️ Valentín Carboni, close to joining Racing Avellaneda on loan from Inter. Racing president Diego Milito, in direct talks to make it happen with Carboni and Inter vice president Javier Zanetti involved. 🎥🇮🇹 https://t.co/KqhbAsUrDX pic.twitter.com/MXMqLdvVXG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026

D’après le spécialiste mercato, les discussions sont bien avancées. Le président de Racing, Diego Milito, est directement impliqué dans les négociations, tout comme Javier Zanetti, vice-président de l’Inter. Les échanges concernent à la fois le club lombard et le joueur, preuve que ce dossier est pris au sérieux par toutes les parties.

Un prêt pour reprendre confiance ?

À seulement 20 ans, Carboni reste un joueur à fort potentiel, mais son manque de continuité a freiné sa progression. Après une expérience mitigée à l’Olympique de Marseille, où il n’a pas réussi à s’installer durablement, l’Argentin semble avoir besoin d’un environnement plus stable, plus proche de ses racines, pour franchir un cap.

Un retour en Argentine, au sein d’un club comme Racing Avellaneda, pourrait lui offrir ce cadre. Moins de pression médiatique, plus de responsabilités, et surtout du temps de jeu, un élément essentiel pour un jeune joueur encore en phase de construction. Ce prêt apparaît donc comme une opportunité autant sportive qu’humaine.