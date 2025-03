Ex OM : Vincent Labrune reçoit la réponse de Canal + pour les Droits TV !

Un retour de Canal + dans les tuyaux pour la Ligue 1? Maxime Saada, patron de la chaîne cryptée répond auprès du Figaro !

Dans des propos recueillis par Le Figaro, Maxime Saada, le patron de Canal + a apporté une réponse pour les Droits TV de la ligue 1. Il explique que « les conditions ne sont pas absolument pas réunies pour un retour de Canal + dans ce dossier », alors que la porte semblait ouverte il y a quelques semaines.

La réponse Labrune sur l’influence du Qatar en Ligue 1 !

Le football français traverse une période agitée, marquée par l’incertitude autour des droits TV de la Ligue 1. Après le refus de DAZN de verser une partie de son échéance de janvier, le diffuseur britannique a finalement réglé les 35 millions d’euros dus. Dans ce contexte tendu, Vincent Labrune, président de la LFP, s’exprime dans « L’Équipe » ce vendredi 28 février, mettant les choses au clair sur son indépendance vis-à-vis de Nasser Al-Khelaïfi.

« Je ne suis pas inféodé à Nasser Al-Khelaïfi »

Depuis plusieurs mois, Labrune est accusé d’être sous l’influence du patron du PSG et du groupe beIN Sports, acteur clé des droits TV du football français. Pourtant, il se défend avec fermeté :

« Après, les reproches que l’on me fait sur mes liens avec Nasser et le Qatar sont absolument incompréhensibles. De quoi parle-t-on? On parle de calomnies et de fantasmes. Je rappelle que Nasser al-Khelaïfi ne m’a pas soutenu quand j’étais candidat à la présidence de la Ligue, en 2020, et que c’est moi qui aie mis fin, en 2023, au contrat de commercialisation de beIN concernant les droits télé internationaux qu’ils avaient depuis près de 10 ans. C’est un fait. (…) Remercier des gens qui participent à notre économie, ce n’est pas être soumis. Je ne suis pas inféodé à Nasser al-Khelaïfi. Cette idée, totalement fausse, n’est bâtie sur rien et elle est totalement diffamatoire. »