Fact Checking : Pourquoi AVB se trompe en prenant l’exemple du match de Lille…

André Villas-Boas était très énervé hier soir lorsqu’on lui a parlé de la qualité du jeu de son équipe face à Strasbourg. Il a alors évoqué, en conférence de presse, le match gagné contre Lille l’an dernier pour se défendre…

« L’an dernier, on a gagné un match 2-1 avec un seul tir. C’était contre Lille. C’est extraordinaire non ? Vous vous rappelez ? Pour gagner contre Lille, trois points. Pour aller à la Ligue des Champions. Vous avez fait la statistique ? C’est incroyable non de gagner contre Lille avec deux buts et un tir. C’est beaucoup non ? Aujourd’hui on était plus à l’égalité, un tir. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de Presse

Le match qu’AVB évoque est celui du 2 novembre dernier qui avait été le coup d’envoi d’un automne brillant de ses hommes.

Pourquoi sa comparaison est erronée

Contre Lille, au Vélodrome, le 2 novembre 2019, l’OM n’avait pas tiré une seule fois comme hier soir face à Strasbourg mais onze fois ! Villas-Boas insiste sur le fait que son équipe avait en fait cadré un tir pour marquer deux buts. Ça c’est vrai.

En effet, le second but marseillais avait été inscrit par Gabriel contre son camp. Mais pour amener ce « csc », l’OM avait créé une situation dangereuse : une volée de Rongier détournée par Benedetto vers Payet qui se jeta sur le ballon et força le défenseur lillois a une tête malheureuse. Bref, tout ce que l’on a pas vu hier soir à Strasbourg. Enfin, si, une fois.

Au niveau Expected Goals, l’OM a produit la plus faible performance de la saison en Ligue 1 avec un total de 0.04 lorsqu’il plafonnait à 0.66 l’an dernier contre Lille. Encore une fois, très différent.

Enfin n’oublions pas que Lille est l’un des concurrents majeurs de l’OM pour le podium. Pas le 19ème de Ligue 1…