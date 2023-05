Fausse modestie du capitaine de Lens ou vraies éloges pour l’OM ?

Seko Fofana a fait mal à l’Olympique de Marseille hier soir avec son équipe du RC Lens (2-1). C’est lui qui a ouvert le score d’une belle frappe à l’entrée de la surface de réparation. Pourtant, il ne s’estime pas supérieur à son adversaire direct…

En effet en zone mixte, le capitaine lensois a même expliqué que l’OM aurait mérité de l’emporter à l’aller et au retour !

« Marseille n’est pas encore mort »

« Un succès heureux ? Quand je vois la situation du but annulé de Marseille, il y a clairement faute sur Kevin (Danso). Cela nous a permis de bien rentrer dans le match, d’être plus concentrés. Nous avons su corriger tout cela. Nous avons gagné le match. Nous sommes très contents. (…) Les deux matchs face à l’OM n’ont pas été simples cette saison. À l’aller, ils méritaient de gagner. Au retour aussi, je pense. Nous allons devoir continuer de mettre les ingrédients, car Marseille n’est pas encore mort. » Seko Fofana – Source : L’Équipe

S. Guy : « En direct pour moi, il n’y a pas faute ! »

« Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus. Après, en analysant les ralentis, en deuxième, troisième vision, on voit qu’il y a double contact en haut et en bas. Les deux cumulés peuvent éventuellement amener l’arbitre à prendre cette décision-là. Moi, je ne l’aurais pas prise parce que je suis tellement biberonné au football anglais que pour moi, il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions… » Stéphane Guy – Source : After RMC