OM – Lens : Djellit, Guy, Beye, Riolo… Consensus contre l’arbitrage de Turpin !

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir sur la pelouse de Bollaert, deux buts à un. Pourtant un fait de jeu tôt dans la rencontre aurait pu tout changer…

À la huitième minute de jeu, Alexis Sanchez presse bien Kevin Danso, récupère le ballon puis fixe Samba pour marquer, ce que tout le monde pensait être, le premier but de la rencontre. Clément Turpin valide alors le but. Mais il est ensuite alerté par la VAR qui pense qu’il y a une bousculade de Sanchez sur Danso.

Le but est refusé.

Pour beaucoup, la situation ne se siffle pas.

Habib Beye par exemple. L’ancien olympien commentait le match sur Canal et a été très clair sur sa lecture de ce fait de jeu.

Beye : « je trouve que Danso prend un risque… »

« Je l’aurais pas sifflé. Cette situation existe très souvent lorsque les défenseurs couvrent le ballon, et ça n’est jamais sifflé. Et je trouve que Danso prend un risque, c’est lui qui joue le bluff, qui joue la protection de balle… » Habib Beye – Source : Canal Plus

S. Guy : « En direct pour moi, il n’y a pas faute ! »

Chez RMC ensuite où Stéphane Guy a expliqué dans l’After que lui non plus n’aurait pas sifflé cette faute.

« Il y a des faits de match importants. Ce but refusé à Alexis Sanchez change la donne. On peut en débattre. Moi au départ, en direct, je ne vois pas de faute ! Je vois un duel à la loyale. Et puis au premier ralenti, non plus. Après, en analysant les ralentis, en deuxième, troisième vision, on voit qu’il y a double contact en haut et en bas. Les deux cumulés peuvent éventuellement amener l’arbitre à prendre cette décision-là. Moi, je ne l’aurais pas prise parce que je suis tellement biberonné au football anglais que pour moi, il n’y a même pas de débat sur ce genre d’actions… » Stéphane Guy – Source : After RMC

Sur Twitter, Daniel Riolo a également réagi à l’arbitrage global de Clément Turpin. Il semble lui aussi trouver extrêmement dur le fait de refuser ce but…

Djellit : « Danso tombe parce qu’il perd ses appuis ! »

Enfin Nabil Djellit a lui aussi exprimé son incompréhension face à cette décision, d’abord sur Twitter puis sur les ondes d’Europe 1.

« Danso tombe parce qu’il perd ses appuis ! Et à un moment dans sa chute, Sanchez le touche. Mais il est déjà parti pour tomber ! C’est pas Sanchez qui le fait tomber. C’est sévère, c’est très sévère ! » Nabil Djellit – Source : Europe 1