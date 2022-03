FC Bâle – OM (1-2) : Marseille assure la qualification ! Belle frappe de Rongier !

L’Olympique de Marseille ramène une victoire face au FC Bâle ce jeudi soir (1-2) à l’occasion des 8e de finale retour de Conférence League, grâce à des buts de Under et Rongier qui permet aux marseillais d’accéder aux quarts.

FC Bâle

1 2 OM Ndoye 62′ 74′ Under 93′ Rongier

LE ONZE de l’OM FACE À Bâle

A lire aussi : Match Bâle – OM : Quelle heure quelle chaine TV ?

MandandaLirola (Kamara) – Saliba – Balerdi – Peres

Guendouzi Rongier Gueye



Under (Balerdi) Bakambu (Milik)Harit (Gerson)

Le match :

Sampaoli a décidé de laisser sur le banc Gerson, Kamara et Milik en prévision du match face à Nice dimanche, Payet est suspendu. Ouverture rapide, Under est lancé sur son côté, il repique au centre et tente de trouver Bakambu en profondeur, c’est un peu trop fort (3′). L’OM tente de maitriser le ballon face au pressing suisse, Harit est assez propre techniquement. Enorme sortie de balle des marseillais à une touche et avec du mouvement, ça fini par une grosse frappe de Gueye, le portier est à la parade, Harit se fait contrer (8′). Encore une occasion pour l’OM, Bakambu est trouvé sur corner mais se fait contrer, et le FCB part en contre, ça finit en corner. Mandanda est à la parade sur une frappe à ras de terre (14′). Bon centre côté gauche marseillais, ça passe un peu trop sur ce côté ou Harit défend peu et Peres est trop à l’intérieur, Saliba coupe, sur le second ballon Mandanda est encore obligé d’intervenir (20′). Exposito rentrer dans la surface et se laisse tomber, l’arbitre ne siffle rien, l’italien semble valider (24′). Gueye trouve Bakambu, qui s’offre une double occasion, une frappe contrée par le portier autrichien, puis une tête que Lindner envoie en corner (25′).

Encore un sacré manque d’efficacité des marseillais

Le match est animé et l’OM n’est pas à l’abris de prendre un but. Enorme contre marseillais, Gueye lance Harit en profondeur il se fait tacler au moment de frapper, penalty indiscutable, carton jaune qui aurait pu être rouge (33′). L’international marocain s’élance et rate sa frappe qui n’est pas assez appuyée, le gardien l’a sort et Bakambu rate le cadre (35′). Mais quelle maladresse. Grosse faute sur Rongier, Sampaoli demande un carton évident mais c’est le coach qui le reçoit (37′). Enfin un bon centre de Lirola qui a beaucoup de mal à jouer avec ses partenaires, Under est un peu court (46′). L’OM peut avoir des regrets sur ce premiers actes, malgré quelques arrêts de Mandanda, les marseillais auraient au moins dû marquer un but, comme souvent…

Under et Rongier buteurs

L’OM reprend la seconde période en jouant vers l’avant. Gros rush d’Under qui s’appuie sur Bakambu, mais l’ailier est trop lancé et ne maitrise pas sa course (51′). L’OM domine mais se met en danger, Burger tente sa chance et Mandanda est obligé de sortir une belle parade (55′). Dans l’action qui suit il y a un contact entre Caleta Car et Ndoye, l’arbitre ne siffle rien. Guendouzi trouve Bakambu en profondeur, bon timing, mais encore une frappe sur le gardien autrichien du FCB (61′). Luan Peres toujours aussi mal placé, se fait prendre dans le dos, le centre est trop long, mais sur le second ballon Lirola laisse centrer, le défenseur brésilien est encore en retard et Ndoye marque de la tête (1-0 / 63′). Les deux équipe sont à égalité sur l’ensemble des deux matches. Gerson et Milik remplacent Harit et Bakambu. L’OM a du mal et Sampaoli décide de faire rentrer Kamara au milieu, Lirola sort et Rongier passe à droite (73′). Gerson fait la différence dans la surface, il centre parfaitement pour Under, qui marquer d’une belle reprise plat du pied au premier poteau (1-1 / 74′). L’OM est de nouveau qualifié… Les marseillais maitrise plutôt bien techniquement cette fin de match, Kamara fait du bien au milieu. Dans les arrêts de jeu, Balerdi remplace le buteur Under, pour tenir cette qualification. Gerson joue un corner à deux avec Guendouzi qui trouve Rongier en retrait, le milieu de terrain marque enfin du pied (1-2 / 93′). Petite embrouille après ce but mais les marseillais ont assuré l’essentiel !