FC Bâle – OM : Le onze de Sampaoli avec trois grosses absences !

L’Olympique de Marseille se déplace à Bâle ce jeudi à 18h45 pour les huitièmes de Conference League retour. . Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Bretons.

L’Olympique de Marseille se déplace à Bâle ce jeudi soir pour le compte des huitièmes de Conference League retour.. Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face au club bâlois!

A lire aussi : Match OM – FC Bâle : Quelle heure quelle chaine TV ?

Gerson est laissé sur le banc tout comme Kamara et Arek Milik. L’attaque est composée d’un trio Bakambu, Ünder et Harit… Le coach argentin a décidé en revanche de faire confiance à Pape Gueye, très en forme lui aussi lors de la dernière rencontre de championnat face à Brest.

MandandaLirola – Saliba – Caleta-Car – Luan Peres

Guendouzi Rongier Gueye



Ünder Bakambu Harit

« Ce n’est pas égalitaire. Eux ont joué chez nous avec leurs supporters et nous on ne peut pas avoir les nôtres ici en Suisse. Je trouve ça terriblement injuste, c’est même arbitraire et discriminatoire. Tout le groupe de joueurs et tout le staff, alors qu’on dispute cette coupe d’Europe avec ambition, on regrette de ne pas pouvoir compter sur eux » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/03/22)