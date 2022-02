FC Metz – OM : Le onze de Jorge Sampaoli avec Dieng titulaire, sans Ünder et plusieurs surprises !

L’Olympique de Marseille se déplace à Metz pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Voici le onze de départ de Jorge Sampaoli pour affronter les Messins.

L’OM affronte Nice à 20h45 ce dimanche en Ligue 1… Voici le onze de départ aligné par l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille face aux Messins. Le coach fait confiance aux deux vainqueurs de la CAN : Gueye et Dieng.

En revanche, pas de Milik titulaire ni Rongier qui est pourtant dans le groupe. Kamara accompagne Gueye, Guendouzi ainsi que Gerson. Ünder est sur le banc. Lirola est à la droite de la défense avec Caleta-Car et Saliba… Pas de Luan Peres donc difficile de savoir qui occupera le côté gauche.

A lire aussi : Match Metz – OM : Quelle heure ? Quelle Chaine TV ?

Pau Lopez

Lirola Saliba Ćaleta Car

Kamara Gueye

Guendouzi Gerson

Payet (c)

Dieng Bakambu

« Je ne regarde pas les critiques, ni les éloges. Je ne suis qu’une personne qui travaille pour que l’équipe gagne. Je mets en place la meilleure stratégie pour gagner en prenant en considération l’adversaire. Ici, il faut gagner à tout prix et on ne se penche pas trop sur une analyse globale du jeu. Ça ne change pas mon envie si on ne gagne pas. Pour moi, l’analyse est bien plus profonde que celle qu’on pourrait faire au bar. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (11/02/2022)