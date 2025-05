Féminine OM : Les Phocéennes l’ont fait !

Grâce à un succès maîtrisé à Saint-Malo (3-1), la section féminine de l’Olympique de Marseille valide officiellement sa montée en Première Ligue. Une performance aboutie, marquée par les buts de Paprzycki, de Khezami et Domond, qui récompense une saison pleine.

Ce dimanche, les joueuses de l’OM avaient une occasion en or : s’imposer à Saint-Malo pour officialiser leur retour en D1, à l’issue de l’avant-dernière journée de championnat. Deuxièmes avant la rencontre avec 39 points, elles devançaient Toulouse (37 pts) et suivaient de près Lens (42 pts), leader qui disputait là son dernier match. Le calcul était donc simple, en cas de victoire, les Marseillaises étaient assurées de grimper, Lens étant exempté de match lors de la dernière journée.

Un titre de Championne à aller chercher face à Toulouse !

Cette occasion en or, les filles de Frédéric Gonçalves ne l’ont pas laissé passer et se sont imposées, non sans trembler, 1-3. D’abord menées au score par les Malouines, les Olympiennes ont ensuite étalé tout leur talent pour renverser le score et s’imposer avec deux buts d’avance.

En plus d’une montée déjà acquise, les Olympiennes peuvent même aller chercher un titre de championne, la condition ? : Gagner face aux Toulousaines dimanche prochain. Un titre qui viendrait couronner la magnifique saison des Olympiennes !

« 𝗢𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗲𝗻 𝗗𝟭 » 💃🎶 Entre larmes et joie, l’OM retrouve l’élite 💙🥹 pic.twitter.com/z3Ue5phXIv — OM Féminines (@OMfeminines) May 11, 2025

En s’imposant elles aussi 3-1 à Saint-Malo, les Olympiennes viennent ainsi parachever un week-end parfait pour le club phocéen, déjà porté par la qualification des hommes pour la Ligue des Champions après leur victoire d’hier sur la pelouse du Havre !

