À seulement 14 ans, Kays El Mouttaqui s’illustre avec l’équipe de France U15 en Azerbaïdjan. Le jeune joueur de l’OM a marqué cinq fois en cinq rencontres durant la phase de poules et poursuit la compétition avec les Bleuets.

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Kays El Mouttaqui commence à se faire remarquer au sein de la formation marseillaise. Le fils de Medhi Benatia↗ participe actuellement à un tournoi international avec l’équipe de France U15, disputé en Azerbaïdjan. Malgré son jeune âge, il évolue déjà avec les U17 de l’Olympique de Marseille, soit une catégorie supérieure à celle correspondant à son âge. Le jeune Marseillais s’est montré particulièrement efficace lors de la phase de poules. Avec cinq buts inscrits en cinq matchs, il a contribué à la qualification des Bleuets pour les seizièmes de finale de cette compétition disputée à huit contre huit.

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Un tournoi international déjà prolifique pour le jeune Marseillais

Seul représentant de l’OM dans cette sélection française, Kays El Mouttaqui a également été remarqué lors du Tournoi Sans Frontière de Sens. Cette compétition de jeunes a notamment vu passer Karim Benzema, Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni et Ousmane Dembélé. Le format du tournoi organisé en Azerbaïdjan présente plusieurs particularités. Près de 200 équipes sont réparties en 32 poules et les rencontres se déroulent sur 20 terrains, avec des matchs à huit contre huit plutôt qu’à onze contre onze.

Les Bleuets face à Trinité-et-Tobago en seizièmes

L’équipe↗ de France U15 doit désormais affronter Trinité-et-Tobago en seizièmes de finale. En cas de qualification, les Bleuets pourraient retrouver le Honduras ou l’Inde au tour suivant. Cette performance s’inscrit dans une période où plusieurs jeunes de l’OM sont appelés en sélection. Lors de la dernière trêve internationale, onze joueurs marseillais ont été convoqués avec leurs équipes nationales, parmi lesquels Milan Leccese, Antoine Valero, Tadjidine Mmadi et Saïd Remadnia.