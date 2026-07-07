Mercato OM : “Medhi Benatia empiète dans le travail de Lorenzi” pour ce présentateur de l’Equipe !

Officiellement parti de l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison, Medhi Benatia reste pourtant actif en coulisses. L’ancien dirigeant olympien continuerait d’apporter son aide au club, notamment grâce à son important réseau sur le marché des transferts. Une situation assez rare, qui suscite de nombreuses réactions…

Malgré son départ, Benatia garde un pied à l’OM…

Depuis son départ, Medhi Benatia n’occupe plus aucun poste au sein de l’organigramme marseillais. Pourtant, le Marocain demeure proche du club phocéen et conserve des contacts réguliers avec les décideurs olympiens durant cette période de mercato.

Le président Stéphane Richard a d’ailleurs reconnu que l’ancien défenseur international continuait de mettre son réseau à disposition afin de faciliter certaines opérations. Une aide appréciée en interne, même si Benatia n’est désormais lié à l’OM par aucun contrat. À l’heure où l’OM cherche à remodeler son effectif, chaque contact peut se révéler précieux. Grâce à son expérience et à son carnet d’adresses développé au fil de sa carrière, Benatia peut contribuer à ouvrir certaines portes ou à accélérer certaines négociations. Il apporterait notamment son soutien à Grégory Lorenzi, aujourd’hui en charge du recrutement, sur plusieurs pistes du marché des transferts.

Cette implication témoigne aussi de l’attachement que Benatia conserve envers le club marseillais. Malgré son départ, l’ancien dirigeant semble déterminé à accompagner l’OM dans cette période de transition.