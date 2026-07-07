Mercato OM : “Medhi Benatia empiète dans le travail de Lorenzi” pour ce présentateur de l’Equipe !

Officiellement parti de l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison, Medhi Benatia reste pourtant actif en coulisses. L’ancien dirigeant olympien continuerait d’apporter son aide au club, notamment grâce à son important réseau sur le marché des transferts. Une situation assez rare, qui suscite de nombreuses réactions…
Malgré son départ, Benatia garde un pied à l’OM…
Depuis son départ, Medhi Benatia n’occupe plus aucun poste au sein de l’organigramme marseillais. Pourtant, le Marocain demeure proche du club phocéen et conserve des contacts réguliers avec les décideurs olympiens durant cette période de mercato.
Le président Stéphane Richard a d’ailleurs reconnu que l’ancien défenseur international continuait de mettre son réseau à disposition afin de faciliter certaines opérations. Une aide appréciée en interne, même si Benatia n’est désormais lié à l’OM par aucun contrat. À l’heure où l’OM cherche à remodeler son effectif, chaque contact peut se révéler précieux. Grâce à son expérience et à son carnet d’adresses développé au fil de sa carrière, Benatia peut contribuer à ouvrir certaines portes ou à accélérer certaines négociations. Il apporterait notamment son soutien à Grégory Lorenzi, aujourd’hui en charge du recrutement, sur plusieurs pistes du marché des transferts.
Cette implication témoigne aussi de l’attachement que Benatia conserve envers le club marseillais. Malgré son départ, l’ancien dirigeant semble déterminé à accompagner l’OM dans cette période de transition.
FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître
L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage.
Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger.
Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous.
Une situation qui interroge…
Cette collaboration informelle ne fait toutefois pas l’unanimité. Sur le plateau de L’Équipe de Greg, plusieurs intervenants se sont montrés surpris par une configuration jugée inhabituelle dans le football professionnel. Le chroniqueur Grégory Ascher a notamment expliqué n’avoir « jamais vu » un dirigeant continuer à intervenir aussi activement après son départ officiel du club. « Je ne sais pas. Je suis sincère, je n’arrive pas à savoir si c’est bien que quelqu’un qui s’en va dise je vous donne un dernier coup de main ou alors vu que ça a quand même été pas bon il empiète dans le travail de Lorenzi. Je ne sais pas. (…) Je n’ai jamais vu des gens qui sont partis d’un club, là façon dont ça s’est passé… ».
D’autres observateurs s’interrogent sur la cohérence de cette démarche, rappelant que Benatia avait pu se montrer critique envers certains joueurs en fin de saison dernière. Pour eux, cette proximité persistante avec les dossiers du mercato soulève des questions sur le partage réel des rôles au sein de la nouvelle organisation marseillaise. « Vous avez oublié le mois de mai-juin ? En conférence, en sortie de match, il démontait les joueurs. Et là, maintenant, on lui dit il faut nous aider à les sortir. Je ne comprends pas. Il ne peut pas vendre un joueur à quelqu’un qu’il a démonté. Il passe son temps à dire que c’est un nul et il va appeler un club. (…) Je suis plus choqué que pas choqué, mais je ne sais pas. Je n’ai jamais vu dans un autre club quelqu’un a qui on a dit ça s’arrête et qui continue un mois après. Je n’ai jamais vu ça dans le foot »