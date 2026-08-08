OM : Medhi Benatia répond à la polémique sur le PSG

Medhi Benatia a tenu à clarifier ses propos concernant une éventuelle arrivée au Paris Saint-Germain dans le futur. Dans un entretien accordé à France Football, l’ancien directeur du football de l’OM assure qu’il ne s’agissait pas d’un appel du pied au club parisien et revendique sa liberté professionnelle.

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« Ça a été mal interprété »

Les propos de Medhi Benatia sur le PSG avaient suscité de nombreuses réactions. Certains y avaient vu une forme d’ouverture, voire un appel du pied adressé au club de la capitale.

Interrogé par France Football, l’ancien dirigeant marseillais a voulu remettre les choses au clair.

« Mes propos de la dernière fois vus comme un appel du pied au PSG ? Ça a été mal interprété. »

Benatia explique notamment entretenir de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, sans pour autant considérer que cela signifie qu’il souhaite rejoindre le PSG dans l’immédiat.

« Si, dans quelques années il m’appelle, j’irai »

L’ancien international marocain ne ferme toutefois aucune porte pour la suite de sa carrière.

« J’ai une belle relation avec Nasser donc si, dans quelques années il m’appelle, et que c’est bien pour moi, j’irai. Je suis libre. Je dois à quoi ? À qui ? »

Une déclaration assumée, dans laquelle Benatia insiste sur le fait qu’il considère désormais sa trajectoire professionnelle indépendamment des rivalités entre clubs.

« Le PSG est le rival et alors ? »

Son passage à l’OM ne changerait donc rien à cette logique.

« J’ai essayé de servir l’OM dans l’intérêt du club. Le PSG est le rival et alors ? On est des pros, on travaille. Je fais ce que je veux. »

Benatia revendique ici une distinction claire entre son attachement à son travail passé à Marseille et ses éventuels choix futurs.

Il conclut d’ailleurs en réaffirmant que ses propos ne constituaient pas une