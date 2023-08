Fin d’un dossier de Longoria ! Accord de principe pour Ünder, un club insiste pour Payet ! Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : Fin d’un dossier de Longoria ! Accord de principe pour Ünder, un club insiste pour Payet !

Pisté par l’Olympique de Marseille pour concurrencer Renan Lodi dans le couloir gauche et Jonathan Clauss à droite, Joakim Maehle devrait finalement s’engager avec le VfL Wolfsburg pour une somme avoisinant les 12 millions d’euros selon Fabrizio Romano.

Maehle s’éloigne un peu plus de l’OM. Les dirigeants marseillais privilégieraient un prêt avec option d’achat plutôt qu’un transfert sec, souhaité par l’Atalanta Bergame. Le club phocéen n’est pas le favori pour s’attacher les services du latéral. Le Danois était le profil parfait pour Marseille au poste de latéral droit. Sa polyvalence à jouer aussi bien à droite qu’à gauche faisait de lui la recrue idéale pour concurrencer Jonathan Clauss et Renan Lodi dans les couloirs olympiens.

Le joueur de l’Atalanta devait déjà rejoindre la cité phocéenne, il y a 2 saisons. Un accord avait été trouvé pour signer le défenseur et au dernier moment, le RC Genk, son club à l’époque, avait demandé un prix supérieur faisant capoter l’opération dans les dernières minutes du mercato.

