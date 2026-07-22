Finances : Ce que va toucher l’OM (Pour la coupe du monde)

L’Olympique de Marseille va bénéficier d’une indemnisation de la FIFA après la Coupe du monde 2026. Selon les chiffres publiés par L’Équipe, le club phocéen devrait percevoir environ 880 000 euros au titre de la mise à disposition de ses internationaux.

Comme après chaque Coupe du monde, la FIFA indemnise les clubs ayant libéré des joueurs pour la compétition via son FIFA Club Benefits Programme. Le calcul est effectué sur une base de 4 300 euros par joueur et par jour, entre le 1er juin et le 19 juillet 2026.

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L’OM derrière les autres clubs français qualifiés en Europe

Selon L’Équipe, le PSG est le grand bénéficiaire français avec 2,49 M€, juste derrière Manchester City (3,1 M€) et devant Arsenal (2,4 M€).

En Ligue 1, l’OM se classe en revanche derrière plusieurs concurrents. Le LOSC devrait toucher 1,2 M€, devant Monaco (960 000 €) et Lyon (930 000 €). Strasbourg (910 000 €) et Nice (890 000 €) devancent également de peu le club marseillais, crédité de 880 000 €.

Plus de 11 M€ pour les clubs de Ligue 1

Toujours d’après L’Équipe, les clubs de Ligue 1 cumuleront 11,83 millions d’euros d’indemnités, un total qui place le championnat français au quatrième rang européen, derrière la Premier League, la Bundesliga et la Liga, mais devant la Serie A.

Si cette somme reste modeste au regard du budget d’un club comme l’OM, elle constitue une recette supplémentaire bienvenue dans un contexte où les finances occupent une place importante dans la stratégie olympienne. Chaque rentrée d’argent compte alors que le club poursuit son mercato estival sous la contrainte d’un équilibre économique à respecter.