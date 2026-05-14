Finances – DNCG : L’OM sous pression avant le 30 juin ?

L’Olympique de Marseille traverse une période particulièrement critique sur le plan financier. Privé de qualification pour la prochaine UEFA Champions League après une saison décevante, le club phocéen doit désormais faire face à une situation économique jugée extrêmement préoccupante en interne comme par les instances de contrôle.

Selon les informations révélées par Foot Mercato, la DNCG s’inquiète fortement de l’état des finances marseillaises et devrait examiner avec une attention particulière les comptes prévisionnels du club dans les prochains jours, à l’approche de la clôture de l’exercice financier fixée au 30 juin.

L’absence de Ligue des champions représente un coup très dur pour le modèle économique olympien. Ces dernières saisons, l’OM avait largement investi sur le marché des transferts en misant sur les revenus européens pour équilibrer ses finances. Mais l’échec sportif de cette saison a brutalement fragilisé cet équilibre déjà précaire.

En interne, certains observateurs estiment même que la situation actuelle serait plus alarmante que celle traversée récemment par l’Olympique Lyonnais sous la présidence de John Textor. Le spectre de sanctions sportives ou financières de la part de la DNCG, voire de l’UEFA, inquiète sérieusement les dirigeants marseillais.

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Face à cette urgence, l’OM prépare désormais une vaste opération dégraissage. Toujours selon Foot Mercato, le club doit impérativement générer d’importantes liquidités avant le 30 juin, et l’ensemble de l’effectif serait potentiellement transférable en cas d’offre satisfaisante.

Plusieurs joueurs majeurs pourraient ainsi quitter Marseille cet été, y compris certains éléments récemment recrutés et jugés performants. Les noms de Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Igor Paixão, Mason Greenwood ou encore Leonardo Balerdi sont évoqués parmi les joueurs susceptibles d’être vendus rapidement afin de renflouer les caisses du club.

Dans ce contexte particulièrement tendu, Grégory Lorenzi, attendu pour prendre les commandes de la direction sportive, devra prioritairement travailler à l’assainissement des finances avant même d’envisager le recrutement.

L’été s’annonce donc particulièrement agité du côté de la Commanderie. Entre la pression de la DNCG, les exigences de l’UEFA et la nécessité de vendre rapidement, l’OM s’engage dans une véritable course contre-la-montre pour éviter une crise sportive et institutionnelle majeure.