Finances : La grosse année 2024 de l’OM !

L’Olympique de Marseille continue de progresser sur le plan économique. Selon une étude publiée par l’UEFA, le club phocéen figure parmi les 20 clubs ayant généré le plus de revenus en 2024.

Avec un chiffre d’affaires de 287 millions d’euros, l’OM se classe à la 20e place, aux côtés de formations anglaises comme West Ham et Aston Villa. Ce classement est dominé par le Real Madrid, qui affiche des recettes record de 1,07 milliard d’euros, suivi de Manchester City (854 millions) et du Paris Saint-Germain (808 millions). D’autres cadors européens comme Manchester United (771 millions) et le Bayern Munich (765 millions) complètent le top 5.

Pour l’OM, cette progression financière est notable. En 2014, le club ne générait que 132 millions d’euros, soit plus de deux fois moins qu’aujourd’hui. Cette augmentation reflète une gestion plus structurée et un renforcement de son attractivité commerciale, notamment grâce aux droits TV, au merchandising et aux revenus issus des compétitions européennes.

Si la Premier League reste le championnat le plus lucratif avec 7,1 milliards d’euros de revenus sur la saison 2023-2024, la Ligue 1 accuse un retard significatif avec 2,4 milliards d’euros. Néanmoins, la présence de l’OM dans ce classement confirme son statut de club majeur en France et son ambition de s’imposer durablement parmi les meilleures formations européennes.

Avec une stratégie économique en évolution constante et un projet sportif ambitieux, l’OM affiche une dynamique positive. Reste à voir si cette croissance financière se traduira par de nouveaux succès sur le terrain.