Mercato OM : la Juventus passe à l’action pour Mason Greenwood, Marseille fixe le prix

L’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter le mercato de l’OM. Déjà au centre des tensions en interne ces dernières semaines, l’attaquant anglais suscite désormais un intérêt concret de la Juventus. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le club turinois suit de près la situation du joueur de 24 ans et envisage un mouvement dès le prochain mercato estival.

Le quotidien italien explique que la Juventus s’intéresse de longue date au dossier Greenwood. La piste n’est pas nouvelle : la Vieille Dame s’était déjà positionnée en 2023, puis plus concrètement à l’été 2024, avant que l’OM ne boucle finalement son arrivée en provenance de Manchester United. Deux ans plus tard, l’intérêt turinois est toujours d’actualité. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus considère toujours Greenwood comme une cible crédible pour renforcer son secteur offensif cet été.

A lire aussi : Brice Dja Djédjé décrit le vrai malaise qui ronge l’OM !

Toujours selon la même source, la Juventus estime que la situation sportive de l’OM pourrait peser dans ce dossier. Le média italien indique qu’une non-qualification marseillaise pour la prochaine Ligue des champions pourrait contraindre le club à ouvrir la porte à une vente importante cet été. Dans ce scénario, Greenwood ferait partie des dossiers les plus exposés du mercato olympien.

Sur le plan financier, La Gazzetta dello Sport avance que l’OM valorise Mason Greenwood à hauteur de 50 millions d’euros. Le quotidien précise qu’une partie de cette somme reviendrait à Manchester United, qui avait conservé un pourcentage à la revente lors du transfert du joueur à Marseille.

Le média italien ajoute enfin que la Juventus pourrait tenter de faire baisser le coût de l’opération en intégrant Edon Zhegrova dans les discussions. Le joueur avait déjà été associé à l’OM lors du précédent mercato estival. À ce stade, aucune offre officielle n’a été annoncée, mais selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus prépare bien son offensive sur Mason Greenwood pour cet été.

A lire aussi : Mercato OM : Daniel Riolo fait un constat sur un problème majeur !