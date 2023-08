Finances : L’OM touchera (en cas de qualification) beaucoup moins que Lens et le PSG !

L’Olympique de Marseille affronte le Panathinaïkos ce mercredi soir lors du match aller du troisième tour préliminaire de la C1. Les enjeux financiers d’une qualification en Ligue des Champions sont importants pour le club marseillais.

Les olympiens débutent leur saison ce soir en Grèce lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. L’OM affronte le Panathinaïkos (20h) dans son enceinte bouillante avec des enjeux sportifs et financiers très importants.

En conférence de presse cette semaine, Pablo Longoria a évoqué l’importance d’une qualification en Ligue des Champions sur ces deux aspects :

« Parler de questions vitales dans sa saison en août, il faut savoir rester mesuré. C’est vrai que c’est très important pour nous, spécialement pour le prestige du club, spécialement pour le développement sportif et économique du club. Je crois que l’on doit tous travailler pour aller chaque saison en Ligue des champions, c’est l’objectif que l’on a. C’est aussi vrai que disputer des qualifications, 4 matchs au total, c’est quelque chose que l’on mérite pour ce qu’on a fait la saison dernière » , a ainsi déclaré le président de l’OM.

L’OM percevra beaucoup moins que le PSG et Lens

Dans ses colonnes, le journal l’Equipe révèle ce mercredi ce que les clubs français pourraient percevoir lors de la phase de groupe de la prochaine Ligue des champions.

Si l’Olympique de Marseille parvient à se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions fin août, il ne bénéficiera pas du même partage des recettes commerciales que le Paris Saint-Germain et Lens. Selon la répartition établie, les revenus issus du « market pool » (droits télévisuels) seront distribués de la manière suivante : 45 % pour le champion, 35 % pour le deuxième et 20 % pour le troisième.

La France devrait ainsi partager environ 60 millions d’euros provenant de cette source de revenus, en plus des primes de participation (15,64 millions d’euros par club français la saison dernière) et des primes liées aux performances dans la compétition. Dans ce montant global, le PSG devrait recevoir environ 27 millions d’euros, Lens 21 millions d’euros et l’OM environ douze millions d’euros.

