Finances OM : Plus de 100 millions d’euros de pertes, record historique !

L’Olympique de Marseille a bouclé la saison 2024-2025 avec un déficit avant impôts de 105 millions d’euros, selon le panorama annuel publié par l’UEFA. Un niveau inédit dans l’histoire du club phocéen.

Le chiffre marque un tournant préoccupant. Alors qu’un léger redressement financier semblait s’amorcer ces trois dernières saisons, l’OM enregistre un neuvième exercice consécutif dans le rouge au 30 juin 2025. Dans son rapport annuel consacré au football européen, l’UEFA fait état d’un déficit avant impôts de 105 millions d’euros pour le club marseillais.

Il s’agit de la première fois que l’OM dépasse la barre symbolique des 100 millions d’euros de pertes sur une seule saison. Le déficit net, après fiscalité, devrait être encore plus élevé.

A lire aussi : Mercato OM : Éric Di Meco refuse d’accabler les recrues et pointe un gros problème !

Parmi les plus lourdes pertes en Europe

À l’échelle européenne, peu de clubs affichent un résultat plus dégradé sur l’exercice 2024-2025. Seuls Chelsea FC (-407 M€ avant impôts), l’Olympique Lyonnais (-196 M€ avant impôts, 201,2 M€ nets) et Tottenham Hotspur dépassent Marseille en termes de pertes.

Depuis le rachat du club par Frank McCourt, le déficit cumulé avoisinerait désormais les 570 millions d’euros. Cela représente une moyenne supérieure à 60 millions d’euros de pertes par saison sur la période.

Ces chiffres replacent la question de la stratégie économique du club au centre des débats, dans un contexte sportif et institutionnel déjà sensible.