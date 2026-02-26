Mercato OM : Éric Di Meco refuse d’accabler les recrues et pointe un gros problème !

Sur RMC Sport, Éric Di Meco a livré une analyse lucide de la crise actuelle de l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien défenseur, le problème ne vient pas du recrutement mais d’un effondrement collectif lié à la perte de confiance.

Alors que les critiques se multiplient autour du rendement de certains cadres, Di Meco a tenu à rappeler le contexte du début de saison, marqué par l’arrivée de plusieurs renforts défensifs jugés prometteurs.

« En début de saison, quand Aguerd, Palmieri, Pavard, Paixão arrivent, on dit tous que l’OM s’est renforcé, notamment derrière, explique-t-il ainsi sur les ondes de RMC Sport. Ce n’est pas le niveau des joueurs qui est à questionner. C’est juste que les joueurs sont au fond du trou. Par leur faute d’abord. Sûrement aussi que le coach De Zerbi changeait beaucoup d’équipe. Les automatismes ne s’acquièrent que quand tu joues souvent ensemble. Quand tu perds ta confiance, tu perds ton niveau. Quand tu perds ton niveau individuel, tu fais baisser le niveau collectif. C’est ce qui arrive à l’OM aujourd’hui. Beye va devoir remobiliser tout le monde ».

Un défi mental pour le nouveau staff

Pour Di Meco, la priorité est claire : restaurer la confiance et la stabilité afin de recréer des automatismes. Un chantier prioritaire pour Habib Beye, attendu sur sa capacité à relancer un groupe fragilisé mentalement.