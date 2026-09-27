Finances OM : Une bonne nouvelle se confirme !

Le retour d’Adidas à l’OM pourrait finalement intervenir plus tôt que prévu. Alors que Puma est officiellement sous contrat jusqu’en juin 2028, RMC Sport confirme des discussions actives pour permettre à la marque aux trois bandes de récupérer l’équipement du club dès la saison 2027-2028. Un contrat longue durée et nettement plus lucratif serait évoqué.

Adidas dès l’été 2027 ?

Début août, RMC Sport révélait déjà que l’OM allait retrouver Adidas à l’issue de son contrat avec Puma, soit normalement à partir de l’été 2028.

Mais selon les nouvelles informations de Florent Germain pour RMC Sport, le calendrier pourrait finalement être avancé d’une saison. Adidas et Puma discuteraient actuellement afin de permettre une sortie anticipée du contrat actuel, avec une forte probabilité de voir Adidas équiper Marseille dès la saison prochaine.

Le média spécialisé Footy Headlines va même plus loin en affirmant qu’un accord aurait déjà été trouvé. Une information qui n’est toutefois pas confirmée officiellement par l’OM, qui ne souhaite pas communiquer sur le dossier pour le moment.

Cette possible accélération intervient alors que le club cherche à renforcer ses revenus commerciaux dans un contexte financier particulièrement délicat. L’OM doit notamment réduire fortement ses dépenses après avoir enregistré un déficit très important.

Un contrat beaucoup plus lucratif pour l’OM ?

Au-delà de l’aspect historique, l’opération pourrait surtout représenter une amélioration financière importante pour le club marseillais.

Selon RMC Sport, un contrat longue durée et beaucoup plus lucratif que l’accord actuel avec Puma est évoqué en coulisses. Adidas serait particulièrement enthousiaste à l’idée de retrouver l’OM.

La marque allemande occupe une place particulière dans l’histoire olympienne. Elle a équipé le club de 1974 à 2018, à l’exception des saisons 1994-1995 et 1995-1996. Le maillot porté lors de la victoire en Ligue des champions en 1993, mais aussi celui du titre de champion de France en 2010, restent notamment associés aux trois bandes.

Cette hausse potentielle des revenus commerciaux serait bienvenue alors que l’OM travaille sur une profonde réduction de ses coûts et de sa masse salariale.

Puma et Adidas doivent encore finaliser l’opération

Le principal obstacle reste désormais le contrat qui lie officiellement Puma à l’OM jusqu’en juin 2028. Pour voir Adidas arriver un an plus tôt, les différentes parties doivent donc trouver un terrain d’entente.

L’hypothèse d’une négociation anticipée était déjà évoquée depuis l’annonce du futur retour d’Adidas. Les discussions seraient désormais suffisamment avancées pour rendre un changement dès l’été 2027 crédible, selon RMC Sport.

Dans une période où le club cherche de nouveaux leviers économiques et où l’avenir financier et stratégique de l’OM reste au cœur des interrogations, ce futur contrat d’équipementier pourrait constituer une rentrée d’argent supplémentaire importante.

Le célèbre maillot marseillais aux trois bandes pourrait donc faire son retour au Vélodrome avec un an d’avance.