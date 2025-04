Formation OM : “Il y a beaucoup de phénomènes ici”

Depuis décembre 2024, Titou Hasni a pris les commandes du centre de formation de l’Olympique de Marseille, succédant à Marco Otero. Ancien formateur de l’OGC Nice, Hasni s’inscrit dans une dynamique de continuité et d’ancrage local au sein d’un club où la formation tient une place de plus en plus stratégique.

Interrogé par La Provence, Hasni a partagé sa vision du métier avec franchise : « Mon objectif, le matin, c’est de me lever avec la patate, prendre du plaisir. » Une approche énergique et simple qui reflète l’état d’esprit qu’il souhaite transmettre à ses jeunes joueurs.

Conscient de son rôle, il refuse pourtant de se placer comme acteur central de leur réussite : « Le prochain Samir Nasri ? Il émergera grâce à lui-même et à son entourage, pas grâce à moi. » Une déclaration qui met en lumière l’importance que le directeur accorde à l’environnement familial et social des jeunes footballeurs, autant qu’à leur talent individuel.

Une passerelle directe avec les pros

Discret et réservé, préférant l’ombre à la lumière, “Titou” Hasni s’est néanmoins livré sur son parcours personnel

Installé dans un territoire à fort potentiel, Hasni affirme que Marseille regorge de jeunes joueurs prometteurs : « Il y a beaucoup de phénomènes ici, ils ressemblent à leur ville. » Un profil typé, à l’image de la culture locale, qui nourrit l’identité du club.

Ces jeunes talents ont aujourd’hui des opportunités concrètes de s’exprimer avec l’équipe première. Titou Hasni insiste sur la fluidité entre la formation et le groupe professionnel dirigé par Roberto De Zerbi : « Les passerelles sont excellentes. » Il se montre d’ailleurs reconnaissant envers l’entraîneur italien : « J’ai passé plusieurs heures avec lui à parler de foot, des jeunes, de ses attentes. C’est rare pour un formateur d’avoir cet accès. »

Un premier exemple : Robinio Vaz

La collaboration entre la formation et les professionnels commence à porter ses fruits. Robinio Vaz, arrivé de Sochaux à l’été 2024, a récemment été lancé avec les pros. À 18 ans, il s’est illustré en Ligue 1 en délivrant une passe décisive en seulement 74 minutes de jeu.

La trajectoire de ce jeune joueur symbolise l’ambition affichée par le club de faire émerger des profils issus de sa formation. Titou Hasni entend bien poursuivre ce travail, dans l’ombre, mais avec une réelle conviction sur le potentiel de la jeunesse marseillaise.