OM – Di Meco : “S’il y a des gens qui tirent contre le club, c’est facile !”

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Alors que l’Olympique de Marseille entame la dernière ligne droite de sa saison, les attentes sont élevées, aussi bien du côté des supporters que des anciens du club. Parmi eux, Éric Di Meco, ex-joueur emblématique de l’OM et désormais consultant pour RMC Sport, a livré son analyse sur les enjeux cruciaux des prochaines semaines.

Interrogé sur le contexte actuel et l’ambiance autour de l’équipe, Di Meco a évoqué un message clair à faire passer aux joueurs :

« Là, j’ai l’impression que le message, c’est : ‘Les gars, on a trois semaines pour sauver notre saison et rendre notre saison très bonne. Ne gâchons pas ça’. Parce qu’on les connaît les tentations qu’il y a dans le Sud dès qu’il commence à faire beau… »

L’ancien latéral gauche n’a pas caché son incompréhension sur les possibles raisons internes au club d’un départ de la commanderie:

« Après, s’ils partent en Italie parce qu’être à la Commanderie, c’est malsain, là je ne comprendrais plus. Parce que s’il y a des gens qui tirent contre le club, c’est facile, c’est au revoir monsieur. »

Un sprint final sous pression

L’OM joue une grande partie de sa saison sur les prochaines semaines avec cette qualification pour la prochaine Ligue des champions à obtenir. Comme l’a rappeler encore récemment Mehdi Benatia, cette objectif est vital pour la survie du projet actuel du club phocéen d’un point de vue financier.

“S’il n’y avait pas de Ligue des champions, ce serait une catastrophe. Quand tu vois tout le travail qui a été fait, l’équipe qu’on a bâtie pour aller en C1, je ne pourrais pas accepter d’être sur le podium le 20 avril et plus le 18 mai. Ce n’est pas possible”, a ainsi déclaré Benatia dans un entretien avec le quotidien régional La Provence cette semaine.

“Sans les droits TV et sans Ligue des champions, avec les salaires et les dépenses du club, on m’a expliqué que ce serait très compliqué. C’est un pari assumé, une prise de risques des décideurs. C’est fondamental pour l’OM d’être en Ligue des champions”, a-t-il conclu.

