Formation OM : « Quand ils sont très jeunes, ils veulent tous jouer à Marseille, mais… »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille ce lundi, l’ancien entraineur de l’OM, Franck Passi a donné son sentiment sur la formation du club marseillais. Il ne comprend pas pourquoi les jeunes marseillais pensent pouvoir réussir plus facilement à Lille plutôt qu’à Marseille.

Pourquoi de jeunes joueurs issus du centre de formation préfèrent-il signer leur premier contrat pro ailleurs qu’à l’OM ?

Franck Passi : « Si déjà il y avait une équipe stable qui fonctionnait ce serait plus simple de faire éclore de jeunes joueurs à Marseille. Aujourd’hui, on a toujours le même problème. On le voit avec Fofana qui est originaire d’ici et qui signe à Saint Etienne, ou Lihadji qui va à Lille. Quand ils sont très jeunes ils veulent tous jouer à Marseille, mais quand ils arrivent au milieu de leur formation ils partent. Il y a des gens qui leur disent que pour eux c’est mieux qu’ils aillent à Lille à Nice, ou à Lyon plutôt que de rester à Marseille. Pourtant l’OM met de l’argent sur la formation. Ils en ont mis sur Kamara, ils voulaient également en mettre sur Lihadji. C’est un problème de fond du marché des jeunes joueurs. Les agents ont aussi intérêt à les faire signer ailleurs pour être rémunérés. »

C’est peut-être aussi un problème de passerelle entre la formation et l’équipe professionnelle, non ?

Franck Passi : Il n’y a pas eu de projet pour Maxime Lopez et Boubacar Kamara ? Quand j’étais au club, j’ai reçu Maxime et son père dans mon bureau parce qu’il voulait être prêté. Je lui ai dit qu’il faillait qu’il reste ici pour qu’il puisse sortir avec de bon joueurs autour de lui. Cela a fonctionné avec lui, comme avec Kamara. C’était peut être à un moment où l’OM n’avait pas beaucoup de moyens pour recruter des stars, mais ces deux joueurs là sont arrivés dans le même wagon. Je pensais vraiment que les autres allaient suivre derrière. S’ils ne restent pas c’est qu’ils ne veulent pas rester, car il y a des gens qui leur conseillent de partir.

je pense que c’est purement financier bien sur — Passi

C’est purement financier donc ?

Franck Passi : Ha oui, je pense que c’est purement financier, bien sur.

Un projet comme celui de Lille est plus attractif pour des jeunes joueurs ?

Franck Passi : Le projet de Lille ne sera jamais celui de Marseille. Ils font du trading de joueurs. A Marseille les supporters veulent que l’OM se battent contre Paris et Lyon pour être dans les trois premiers chaque saison. Je n’arrive pas à comprendre qu’un jeune joueur de Marseille puisse dire qu’il réussira plus facilement à Lille qu’à l’OM. Pourquoi ? On a bien l’exemple de Lopez, Kamara et aussi Zambo Anguissa qu’on a fait éclore…