L’équipe de France U20 a décroché sa première victoire de la saison en renversant le Danemark (3-2), ce dimanche à Clairefontaine. Remplaçant au coup d’envoi, le jeune Marseillais Mmadi est entré en jeu à la 73e minute.

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Le joueur de l’OM a remplacé Khalis Merah alors que les Bleuets menaient 2-1. Il a ainsi participé↗ à la fin d’une rencontre particulièrement animée, finalement remportée par les Français grâce à un but tardif de Bryan Song.

Mmadi a disputé les dernières minutes

Trois jours après une défaite contre ce même adversaire (0-1), la sélection dirigée par Bernard Diomède a cette fois réussi à inverser la tendance. Mmadi↗ a bénéficié d’une entrée en jeu à la 73e minute, alors que la France venait de prendre l’avantage grâce à Idrissa Sabaly. Durant sa vingtaine de minutes sur la pelouse, le Marseillais ne s’est pas particulièrement mis en évidence. Son entrée lui permet néanmoins de bénéficier d’un nouveau temps de jeu avec la génération 2007, après avoir débuté la rencontre sur le banc des remplaçants.

Les Bleuets renversent le Danemark

Le Danemark avait ouvert le score dès la 11e minute par Nilas Yacobi, sur un centre en retrait de Mike Themsen. Les Français ont égalisé à la 54e minute grâce à une tête d’Enzo Molebe, servi par Bryan Song, avant que Sabaly ne donne l’avantage aux siens à la 68e minute d’une frappe en pleine lucarne. Les Danois ont toutefois égalisé à la 78e minute par Hjalte Boe. En supériorité numérique en fin de rencontre, les Bleuets ont finalement arraché la victoire à la 86e minute, Song inscrivant le troisième but français d’une frappe sèche.