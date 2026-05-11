Franck Haise lance déjà OM – Rennes !

À l’approche de la dernière journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se retrouvent dans un duel direct pour la 5e place. Franck Haise affiche clairement ses ambitions avant un déplacement au Vélodrome, où la pression sera maximale pour les deux équipes.

Un choc direct pour la 5e place entre l’OM et Rennes

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Dans une fin de saison particulièrement serrée en Ligue 1, l’OM a arraché une victoire précieuse au Havre (1-0), tandis que le Stade Rennais s’est imposé face au Paris FC (2-1). Ces résultats maintiennent les deux formations dans une lutte directe avant un ultime affrontement décisif au Vélodrome.

Le club olympien possède un désavantage comptable de trois points, mais une meilleure différence de but qui offrirait la 5e place en cas de victoire !

Franck Haise annonce la couleur avant le déplacement au Vélodrome

En conférence de presse, le coach rennais Franck Haise a affiché un discours ambitieux et déterminé avant ce choc face à l’OM, désormais dirigé par Habib Beye. « Cela ne tient qu’à nous de rester à cette 5e place, mais on ira à Marseille avec de l’ambition. Il y aura de la pression, mais pas que pour nous, et elle sera bonne à prendre ! »

Le technicien du Stade Rennais insiste sur l’enjeu mental de cette rencontre capitale, où la gestion de la pression pourrait faire la différence.

Il a également souligné l’importance de cette dernière semaine de préparation : « C’est top de pouvoir jouer ce type de match, je ne pensais pas en arrivant ici qu’on pourrait être là, se battre à ces hauteurs-là jusqu’au bout. Ce sera une belle semaine de préparation à vivre, avec aussi le souvenir de ce qu’on a vécu à Lyon (défaite 4-2 le 3 mai, NDLR) qui devra nous servir. Dès ce lundi matin, on sera là, on continue le chemin, on s’arrêtera dans huit jours ! »

Un duel tactique sous haute tension au Vélodrome

Ce OM – Rennes s’annonce comme un choc stratégique entre deux équipes aux dynamiques différentes mais aux ambitions similaires. L’Olympique de Marseille, boudé par son public du Vélodrome, devra s’imposer pour limiter la casse d’une saison ratée, tandis que le Stade Rennais arrive avec une dynamique forte et 3 points d’avance.

Dans un contexte aussi serré en Ligue 1, cette dernière journée s’annonce déterminante pour l’avenir des deux clubs. Rien n’est encore figé, et l’issue de ce duel pourrait redéfinir le classement final.