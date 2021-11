Galatasaray – OM : Sampaoli fait durer le suspens pour Ünder…

Incertain mais dans le groupe, Cengiz Ünder a bien fait le déplacement vers la Turquie pour affronter Galatasaray. L’ancien joueur de l’AS Roma n’est pourtant toujours sûr de pouvoir jouer d’après Jorge Sampaoli.

Lors de la dernière trêve internationale, Cengiz Ünder s’est blessé avec l’équipe de Turquie. Indisponible durant quelques jours, il restait un espoir de le voir dans le groupe pour affronter Lyon ce dimanche mais ce dernier a été absent.

Jorge Sampaoli avait confirmé en conférence de presse qu’il n’était pas sûr de pouvoir compter sur lui pour la rencontre de Ligue 1 mais espérait qu’il puisse venir en Turquie avec l’équipe. C’est ce qu’il s’est passé ce mercredi !

Nous attendons jusqu’au dernier moment pour savoir si Under sera disponible ou non — Sampaoli

En effet, le coach argentin a publié son groupe plus tôt dans la matinée et Cengiz Ünder était bel et bien présent ! Malheureusement, Dimitri Payet et Valentin Rongier (suspendus) ne pourront pas participer à ce match.

En direct de la Turquie où l’équipe se déplace pour affronter Galatasaray, Jorge Sampaoli était en conférence de presse. Questionné au sujet de l’état de santé de l’ailier droit, l’entraîneur a confirmé sa présence dans le groupe mais n’est pas certain de pouvoir l’utiliser !

Le groupe de l’OM

L’OM se déplace à Istanbul demain soir à 21h pour le match de la 5e journée d’Europa League. Voici le groupe convoqué par Sampaoli.

Gardien :

Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs :

Amavi, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Alvaro, Balerdi

Milieux :

Kamara, Gerson, Gueye, Guendouzi, Pitou, Sciortino

Attaquants :

Luis Henrique, De La Fuente, Dieng, Harit, Milik, Ünder