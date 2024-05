Galtier confirme avoir refusé l’OM !

Alors que son nom avait filtré en septembre dernier pour succéder à Marcelino sur le banc de l’Olympique de Marseille, Christophe Galtier avait finalement décliné la proposition. C’est ce qu’a confirmé le technicien français ce samedi dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Le jour où j’ai pris la décision de ne pas rejoindre l’OM a été le moment le plus difficile de ma carrière », a confié Christophe Galtier ce samedi dans un entretien à L’Équipe. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a refusé le poste de coach à l’OM en septembre dernier après la démission de Marcelino.

« J’ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Pablo »

« Je n’ai pas suivi le conseil de ma femme parce que le timing n’était pas bon. J’ai ressenti au fond de moi que je n’avais pas le droit d’associer malgré lui et malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal, a affirmé Galtier en référence à son procès pour harcèlement moral et discrimination à Nice. La pression allait monter crescendo et j’allais dépenser de l’énergie pour ma défense. Les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Pablo. Et je sais qu’ils l’ont pris comme ça », a-t-il ajouté.

