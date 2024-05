Mercato Ex OM : Gattuso a trouvé une nouveau club ?

Gennaro Gattuso a quitté l’Olympique de Marseille il y a quelques mois après un bilan pour le moins négatif. Le coach italien ne manque visiblement pas de proposition. S’il figure dans la short List du Torino, il aurait reçu une proposition concrète d’un autre club révèle le journaliste Fabrizio Romano

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso aurait reçu une proposition d’un club en Arabie Saoudite. C’est en tout cas ce que révèle le journaliste Italien Fabrizio Romano. Selon ce dernier, l’ex joueur du Milan AC aurait reçu une offre concrète de d’un club évoluant en Saudi Pro League. Il serait également dans la short List du Torino depuis son départ de l’OM en février dernier.

🚨🇸🇦 EXCL: Gennaro Gattuso has been approached by a Saudi Pro League club with formal proposal to follow.

Gattuso, on Torino shortlist as potential new head coach since February but now also Saudi option on the table. pic.twitter.com/c6gC9IdEwn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2024