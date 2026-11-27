L’OM s’est imposé 1-0 face au Levski Sofia jeudi soir, mais la rencontre a surtout été marquée par de violents affrontements au stade Vélodrome. Plusieurs supporters bulgares ont été blessés et deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes après des violences et des saluts nazis observés dans les tribunes.

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Environ quinze minutes avant le coup d’envoi, un groupe d’au moins une centaine de supporters bulgares s’est retrouvé en tribune Jean Bouin. Des supporters de l’OM présents en Virage Sud, dont certains cagoulés, se sont dirigés vers cette tribune après avoir évoqué des provocations et des saluts nazis. Des bagarres ont éclaté, avec des tirs de mortier d’artifice et des coups portés à l’aide de ceintures ou de bâtons, avant l’intervention des stadiers.

Six supporters transportés aux urgences

Le service d’enquêtes numériques de Radio France a authentifié trois vidéos tournées dans le stade. Au moins un supporter du Levski↗ Sofia y effectue distinctement un salut nazi. Les accès ayant été fermés, plusieurs centaines de spectateurs sont restés bloqués à l’extérieur et les derniers ont pénétré dans le stade vers 19 heures, un quart d’heure après le coup d’envoi fixé à 18h45. Le parquet de Marseille a indiqué que six victimes avaient été transportées aux urgences des Hôpitaux universitaires de Marseille, certaines présentant des blessures graves. La préfecture a notamment fait état d’un traumatisme oculaire, d’un traumatisme crânien et d’une luxation d’épaule. Deux personnes étaient encore hospitalisées vendredi à la mi-journée, tandis que deux CRS ont été légèrement blessés.

Deux enquêtes judiciaires et une procédure de l’UEFA

Une enquête a été ouverte pour violences volontaires aggravées, à l’initiative de supporters marseillais. Une seconde porte sur une incitation à la haine liée aux saluts nazis et aux provocations attribuées à des supporters bulgares. Aucune interpellation n’avait été annoncée vendredi, alors que les images de vidéosurveillance continuaient d’être exploitées. L’UEFA a également annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Les deux clubs s’exposent donc à des sanctions, et l’OM pourrait notamment connaître un ou plusieurs matches à huis clos partiel ou total. Le club et le Virage Sud sont déjà sous le coup d’une sanction avec sursis après des incidents survenus contre l’Atalanta Bergame en novembre 2025.

Des condamnations en France et en Bulgarie

Emmanuel Macron et la présidente bulgare↗ Iliana Iotova ont condamné les violences. Le président français a promis que ces actes « ne resteraient pas impunis », tandis que son homologue bulgare a dénoncé des images « effroyables » et demandé à l’UEFA de vérifier les mesures de sécurité prévues pour les supporters bulgares. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a réuni les autorités et services compétents pour établir les circonstances des débordements. De son côté, le maire de Marseille Benoît Payan a déclaré que ces images « abîment nos valeurs autant que celles du sport ».