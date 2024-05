Gasset annonce beaucoup d’incertains et déjà un absent confirmé ! L’OM s’active sur une piste 100% Benatia ? Une bonne nouvelle concernant le flop Correa ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Gasset annonce beaucoup d’incertains et déjà un absent confirmé ! L’OM s’active sur une piste 100% Benatia ? Une bonne nouvelle concernant le flop Correa ?

Gasset annonce beaucoup d’incertains et déjà un absent confirmé !

En conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à l’Atalanta, Jean-Louis Gasset a fait le point sur son groupe et sur les potentiels blessés.

« Dès le lundi matin, on pensait à l’Atalanta. On regardait s’entraîner nos joueurs convalescents. On va voir le cas de Chancel Mbemba, Murillo et Ounahi qui a une petite infection à cet orteil qui ne finit plus de l’ennuyer. Merlin et Soglo seront dans le groupe. Gigot est suspendu. Gueye, Onana et Garcia ne sont pas qualifiés », a expliqué le coach marseillais Jean-Louis Gasset.

« Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison, j’ai envie qu’il gagne enfin un trophée »

L’OM recevra ce jeudi l‘Atalanta Bergame ce jeudi en demi-finale aller de Ligue Europa. Dans l’After Foot, Johann Crochet, spécialiste du football italien, a décrypté le jeu des hommes de Gian Piero Gasperini.

« C’est une très belle fin de saison pour l’Atalanta qui est à la lutte pour une qualification directe en Ligue des Champions, a affirmé Crochet. Ils peuvent encore passer devant la Roma avec le match en retard qui aura sans doute lieu après la fin du championnat. Ils sont en finale de Coupe d’Italie. C’est une fin de saison vraiment existante. J’ai envie que Gasperini gagne un trophée pour valider son travail. C’est le reproche qui est lui encore fait. Ce week-end, la rencontre face à Empoli était assez simple même si l’effectif a beaucoup tourné. Le travail de Gasperini se voit beaucoup cette saison. L’année dernière, le recrutement n’a pas été bon. Cela manquait de créativité et de talent. De Ketelaere a beaucoup apporté la dessus. Koopmeiners a pris une nouvelle dimension au milieu de terrain. Il peut jouer défenseur central, devant la défense, milieu relayeur ou encore meneur de jeu. Il est en train de devenir un joueur exceptionnel grâce à Gasperini. Le style de jeu perdure malgré la perte de joueurs chaque saison. Le marquage individuel n’est plus tout terrain comme au début de l’ère Gasperini. Il est plus par zone. C’est de l’individuel sur une zone précise. L’agressivité sans ballon est toujours présente. Énormément de joueurs se projettent à la récupération. Scamacca peut venir face au jeu pour aider et peut également prendre la profondeur. Il est bon techniquement, il va vite et peut avoir des coups de classe à la Zlatan », a-t-il ajouté.

L’OM s’active sur une piste 100% Benatia ?

Les dirigeants marseillais s’activent dès maintenant pour le mercato estival. La première piste n’est autre que le défenseur de West Ham Nayef Aguerd !

Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain et journaliste chez Les Lions de l’Atlas a affirmé que l’ancien rennais Aguerd est bien ciblé par l’OM, en particulier par Benatia.

« J’ai eu un retour hier de son entourage à lui et pas de de Benatia ou de l’OM. Concernant donc l’intérêt que Marseille porte à Aguerd c’est vraiment une piste de Benatia, même si elle a été validée par Longoria. Le joueur n’est pas contre l’idée de partir puisqu’il a perdu son statut de titulaire « indiscutable ». Maintenant il est plus dans la rotation, il rentre moins en jeu. C’est vrai qu’il est un petit peu blessé mais il est vraiment moins dans l’idée de jeu du coach. Il y en a d’autres qui passent devant lui et donc le club n’est pas fermé à l’idée de le laisser partir.

Ensuite, le projet de jeu pourrait lui plaire au niveau de l’OM. Après, ça va dépendre de plusieurs facteurs. En tout cas pour l’instant, c’est que les prémices de de la piste. Le deal pourrait se faire sous forme de prêt dans un premier temps, avec obligation d’achat ou option d’achat. Ça va dépendre. Mais bon, ça à la rigueur, je pense qu’on peut faire confiance à Longoria pour négocier. A l’heure actuelle, j’ai pas encore toutes les infos concernant ce volet là du deal. »

« Ça pourrait être un bon duo complémentaire »

« Concernant le joueur en lui même, c’est un profil plutôt technique, rapide était très fin et élégant à avoir jouer. Après, je pense que beaucoup de gens l’ont vu jouer à Rennes. Il ne se blesse pas très souvent, sauf malheureusement on va dire, à son arrivée en Angleterre où il y a eu deux ou trois pépins physiques. Il a fait une très belle Coupe du monde, même s’il revenait tout juste de blessure et donc ça a été compliqué d’être en forme au bon moment. Mais il l’a été. C’est un titulaire indiscutable avec les Lions de l’Atlas.

Moi je trouve qu’il est quand même solide, ça ferait un bon complément à plutôt à Balerdi, même s’ils ont des profils à peu près similaires : grand, élancé et rapide, dur sur l’homme, il sait anticiper… Donc je pense que ça pourrait être un bon duo complémentaire. Il a 28 ans, il est quand même assez expérimenté. Il connait la Ligue 1 pour l’avoir pratiqué avec Dijon et Rennes. Et il connait les Coupes d’Europe puisqu’il a joué la Ligue des Champions, la Ligue Europa. »

Une bonne nouvelle concernant le flop Correa ?

Le président Longoria s’est exprimé sur l’avenir de Joaquin Correa, qui semble se dessiner ailleurs qu’au club phocéen.

« L’avenir de Correa ? L’option d’achat sera obligatoire si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions », a clarifié Pablo Longoria. Et à 11 points de la quatrième place possiblement qualificative en Ligue des champions à 3 journée de la fin, il est mathématiquement impossible de voir l’OM disputer cette compétition l’an prochain (sauf victoire finale en Europa League). Et au vu des performances de l’Argentin, il s’avère évident qu’il ne restera pas à Marseille.

« Un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix »

Sur RMC, Walid Acherchour a affiché son incompréhension suite à la nouvelle prestation de Correa.

« Quand tu vois la prestation de Correa, c’est un joueur qui est passé par Séville, la Lazio, l’Inter, international argentin… quand tu vois le niveau de prestation de Ndiaye, tu peux te dire que Correa peut avoir un rôle de deuxième attaquant à jouer en fin de saison. Je me suis dit ça va être intéressant de le voir titulaire, il n’en à rien à fiche ! Il a fait un match cataclysmique dans son attitude, dans ses choix. Il n’aime plus le football ? Il y a une demi-finale dans 10 jours. Comment c’est possible qu’un mec comme ça n’a pas envie ? »

« Je me suis dit que c’était le bon moment mais c’est difficile… »

À Toulouse, après l’incroyable qualification face à Benfica, Gasset avait choisi de faire confiance à Correa en l’associant à Aubameyang à la pointe de l’attaque marseillaise. Il avait ensuite déclaré avoir été déçu de certains joueurs, y compris l’Argentin.

« Quand j’ai dit que j’attendais plus des joueurs, je ne ciblais pas un seul joueur. On a un groupe. Quand Correa a tiré le penalty, je me suis dit : c’est l’heure pour lui. Il me semblait que cette conviction qu’il avait mis dans ce tir, je me suis dit que c’était le bon moment. Mais c’est difficile aussi quand on n’a pas beaucoup joué. D’autres auraient aussi dû prendre le relais et m’ont laissé sur ma faim. »