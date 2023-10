Gattuso s’enflamme, l’Equipe type avec 2 Marseillais et l’énigme Ribalta… Les 3 infos OM de ce lundi

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Gattuso s’enflamme, l’Equipe type avec 2 Marseillais et l’énigme Ribalta…

OM – Gattuso s’enflamme sur ce joueur, « il est incroyable » !

L’OM s’est rassuré grâce à sa victoire 3-0 face au HAC. Après la rencontre, Gennaro Gattuso a été interrogé en conférence de presse sur son attaquant.

Gennaro Gattuso a donné son sentiment sur Pierre-Emerick Aubameyang en zone mixte. « Il a 34 ans, et le voir comme ça… Il était encore un enfant quand il venait s’entraîner avec nous (à Milan), moi, j’avais deux enfants, j’étais déjà un père de famille… L’autre jour, je l’ai convoqué dans mon bureau et je l’ai félicité ; il a une telle culture du travail. Il m’impressionne par ses efforts. Quand on lui donne une consigne, il est incroyable. C’est dingue qu’il soit aussi disponible à 34 ans, avec la carrière qu’il a faite. Quand les jeunes le voient, ils peuvent comprendre. Le foot, c’est ça. Il se donne, il court, il fait les replis derrière les adversaires. Chapeau, chapeau, chapeau, chapeau ! »

De retour dans le onze de départ, Ismaïla Sarr s’est exprimé sur cette victoire face au HAC en zone mixte : « L’essentiel était de gagner et de prendre les 3 points. On a bien travaillé à l’entraînement, et sur le terrain, on a beaucoup couru. C’est ça l’essentiel : on doit tout donner. Sur Gennaro Gattuso, c’est un bon coach, il nous donne envie de jouer. Il veut qu’on donne tout à l’entraînement pour que ça paie en match. Et ça paie. Sa position sur le terrain ? Non, ça ne me dérange pas. Je donne tout pour l’équipe, je travaille pour elle peu importe le poste. Je suis très content d’être là, comme je l’ai dit au début. Je vais tout donner pour cette équipe ».

Gattuso, c’est un bon coach, il nous donne envie de jouer



Sur Prime Vidéo, Adil Rami n’a pas caché sa satisfaction de voir cet OM proposé par Gennaro Gattuso : « Je suis content. J’ai l’impression que Marseille m’écoute. C’est exactement le Marseille que j’avais envie de voir. Cette victoire va leur faire du bien. Maintenant, le problème, c’est qu’il va falloir redoubler d’efforts pour faire plus et mieux car on connaît les Marseillais. Un excès de confiance, et boom, on peut retomber dans la crise ! J’aime beaucoup ce milieu (Rongier, Ounahi, Harit). Là, on voit trois milieux de terrain avec de la mobilité, ils bougent dans tous les sens, ils se recherchent constamment, ils sont tout le temps en mouvement. Ce sont des joueurs de ballon, il faut les laisser s’exprimer. »

À LIRE AUSSI : OM : L’échange entre Cédric Doumbé et Amine Harit au Vélodrome !

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a été questionné sur le match qu’a réalisé l’ancien attaquant d’Arsenal. Le coach italien lui a rendu un bel hommage en racontant qu’il le connaît depuis de nombreuses années.

A LIRE AUSSI : OM – Le Havre : Le but magnifique d’Aubameyang sur une passe somptueuse d’Harit

« Aubameyang ? Je l’ai connu au Milan quand il n’avait que 17 ans et que j’avais déjà 2 enfants. Mais récemment je l’ai félicité pour son travail. Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail est incroyable. Comme il écoute attentivement lorsqu’on travaille tactiquement par exemple. C’est très important comme exemple pour les plus jeunes joueurs. (en français) Chapeau, chapeau, chapeau ! »

Gattuso : « Aubameyang ? Je l’ai connu au Milan quand il n’avait que 17 ans et que j’avais déjà 2 enfants. Mais récemment je l’ai félicité pour son travail.

Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail est incroyable. Comme il écoute attentivement lorsqu’on… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 8, 2023

Quand il va les avoir, il va en mettre, je n’ai aucun doute

Ce samedi en conférence de presse avant la rencontre face au Havre, Amine Harit a affirmé qu’il était totalement confiant sur les performances de l’ancien joueur d’Arsenal.

« Aubameyang, c’est un top mec et un très grand joueur. J’estime qu’il n’a pas été en difficulté, il a surtout été peu servi. Il a besoin de ballons dans la surface. Quand il va les avoir, il va en mettre, je n’ai aucun doute », a affirmé l’attaquant devant les journalistes.

OM : Toujours un gros point d’interrogation dans l’organigramme

L’Olympique de Marseille a été marqué par une grosse crise ces dernières semaines. D’après les informations de L’Equipe, il existe toujours un gros point d’interrogation dans l’organigramme.

Pablo Longoria reste président de l’Olympique de Marseille malgré les tensions avec les groupes de supporters et les rumeurs de démission. Le président semble cependant bien seul ces dernières semaines, lui qui était toujours accompagné par Javier Ribalta, son directeur sportif. Le journal L’Equipe fait l’état des lieux de l’organigramme en ce début de mois d’octobre et affirme qu’il y a toujours un point d’interrogation autour de l’avenir de l’ancien dirigeant de la Juventus.

Des discussions ont bien eu lieu ces dernières semaines pour en savoir un peu plus sur les intentions de Ribalta. Toujours rien d’officiel mais son avenir semble s’écrire loin de Marseille comme l’explique le quotidien sportif dans son article ce lundi. D’autres réunions devraient avoir lieu dans les prochains jours pour prendre une décision avec la présence de Barry Cohen, président du conseil de surveillance.

Longoria a porté plainte

« Le parquet de Marseille a bien reçu une plainte contre X du président de l’OM, Pablo Longoria, à la suite de la réunion houleuse du 18 septembre. (…) L’enquête, ouverte le 24 septembre pour tentative d’extorsion, chantage et menaces sous conditions de crime ou de délit, continue sous cette forme, a précisé la procureure de la République de Marseille, Dominique Laurens. Longoria a par ailleurs déjà été entendu par la police. »

A LIRE AUSSI : OM : « Ce sont des joueurs de ballon, il faut les laisser s’exprimer »

Pablo Longoria a bien porté plainte après la réunion agitée avec les supporters de l’OM https://t.co/Jv6BKTwnrx pic.twitter.com/HyywBkAGFm — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 5, 2023

Interrogé par la Provence, Rachid Zeroual avait été cash ; « Je n’en ai rien à foutre (sic), il peut dire ce qu’il veut. Je sais ce que j’ai entre les mains. S’il continue, ça sortira aux yeux de tous. Les gens qu’il couvre au centre de formation ne pourront plus se cacher. C’est tout ce que j’ai à dire. (…) Sa plainte ? Il brasse du vent, il brasse du vent. Il a dit qu’il portait plainte contre qui, contre quoi ? Rien. Moi aussi, je vais porter plainte. »

🔴 Crise à l’OM : après la conférence de presse de Pablo Longoria, Rachid Zeroual annonce qu’il va lui aussi « porter plainte » 👉 https://t.co/kw2pEzwqPt#OM #TeamOM #Longoria pic.twitter.com/x4UKGMdo66 — La Provence OM (@OMLaProvence) September 22, 2023

Deux représentants de l’OM (et un oublié?) dans le onze type de l’Équipe !

Comme chaque Lundi, le journal l’Equipe publie son onze type de la journée de Ligue 1 du week-end. Après la victoire de l’OM 3-0 face au HAC dimanche, un joueur marseillais figure dans cette sélection qui voit Gattuso nommé comme coach du weekend.

L’Olympique de Marseille s’est imposé face au HAC (3-0), ce dimanche soir à l’occasion de la7e journée de Ligue 1. Ce matin, le quotidien sportif L’Équipe publie son onze-type de cette journée de championnat. Cette fois l’OM a deux représentants sélectionnés, l’attaquant Aubameyang et le coach Gattuso. Harit qui a eu la même note que son attaquant (7) est absent au profit d’un Jeffinho de Lyon…

À LIRE AUSSI : OM : L’échange entre Cédric Doumbé et Amine Harit au Vélodrome !

A lire : Concurrent OM : Nouvelle polémique d’arbitrage pour le PSG, la malhonnêteté incroyable de Hakimi !

Le onze type du journal l’Equipe sans Harit

Retrouvez le debrief du match en Live ci-dessous !

C’est très important comme exemple pour les plus jeunes joueurs

n conférence de presse, Gennaro Gattuso a été questionné sur le match qu’a réalisé l’ancien attaquant d’Arsenal. Le coach italien lui a rendu un bel hommage en racontant qu’il le connaît depuis de nombreuses années.

A LIRE AUSSI : OM – Le Havre : Le but magnifique d’Aubameyang sur une passe somptueuse d’Harit

« Aubameyang ? Je l’ai connu au Milan quand il n’avait que 17 ans et que j’avais déjà 2 enfants. Mais récemment je l’ai félicité pour son travail. Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail est incroyable. Comme il écoute attentivement lorsqu’on travaille tactiquement par exemple. C’est très important comme exemple pour les plus jeunes joueurs. (en français) Chapeau, chapeau, chapeau ! »

Gattuso : « Aubameyang ? Je l’ai connu au Milan quand il n’avait que 17 ans et que j’avais déjà 2 enfants. Mais récemment je l’ai félicité pour son travail.

Un joueur de 34 ans avec sa carrière, son éthique de travail est incroyable. Comme il écoute attentivement lorsqu’on… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 8, 2023

Quand il va les avoir, il va en mettre, je n’ai aucun doute

Ce samedi en conférence de presse avant la rencontre face au Havre, Amine Harit a affirmé qu’il était totalement confiant sur les performances de l’ancien joueur d’Arsenal.

« Aubameyang, c’est un top mec et un très grand joueur. J’estime qu’il n’a pas été en difficulté, il a surtout été peu servi. Il a besoin de ballons dans la surface. Quand il va les avoir, il va en mettre, je n’ai aucun doute », a affirmé l’attaquant devant les journalistes.