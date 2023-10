Concurrent OM : Nouvelle polémique d’arbitrage pour le PSG, la malhonnêteté incroyable de Hakimi !

Le PSG s’est imposé hier soir face à Rennes (1-3) lors du match de clôture de la huitième journée de Ligue 1. La rencontre a été marquée par une énorme erreur d’arbitrage en faveur du club parisien sur le but inscrit par Hakimi.

L’Olympique de Marseille a enfin renoué avec le succès ce dimanche au vélodrome face au Havre (3-0). Les marseillais n’avaient plus gagné depuis le 26 août dernier toutes compétitions confondues.

Le Paris Saint Germain s’est également imposé contre Rennes pour clôturer cette huitième journée de Ligue 1.

La victoire des parisiens a une nouvelle fois été entachée par une énorme erreur d’arbitrage en leur faveur. En effet, sur le second but parisien, Hakimi contrôle clairement le ballon de la main avant de marquer. L’action est vérifiée par la VAR , et contre toute attente le but est validé…

Au terme de la rencontre, le joueur du PSG a été questionné sur ce fait de jeu. Le joueur du PSG a joué la carte de la malhonnêteté la plus totale :

« Quelle main ? je ne sais pas de quelle action tu me parles. Je pense que tu n’as pas bien regardé, le but c’est avec la tête (que je contrôle le ballon, ndlr) (…) Je n’ai pas regardé je ne sais pas je vais regarder les images après.. » a ainsi lâché Hakimi au micro de Prime Vidéo juste après le match.

