Gattuso s’enflamme littéralement sur un de ses ancien joueur à l’OM !

Gennaro Gattuso n’a visiblement jamais douté du potentiel de Nuno Tavares. L’ancien entraîneur de l’OM a livré une déclaration très forte sur le latéral portugais, estimant que ses qualités auraient pu lui permettre de s’installer pendant de longues années dans un club comme le Real Madrid.

« Un joueur niveau Real Madrid »

Gattuso a utilisé une comparaison très imagée pour expliquer l’écart entre le talent naturel de Nuno Tavares et ce qu’il en a réellement fait jusqu’ici.

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« J’ai toujours dit que Nuno Tavares est un joueur niveau Real Madrid. Je vais reprendre un exemple que j’ai aussi donné à mon adjoint : c’est comme si ses parents étaient amenés à disparaître et lui avaient laissé 100 M€… Il les a fumés en 5 ans. Il aurait très bien pu faire 10 ans au Real Madrid pour les qualités qu’il a. »

Une sortie qui résume parfaitement le regard porté par l’ancien coach marseillais : un potentiel physique et technique immense, mais pas toujours exploité à sa juste mesure.

Passé par l’OM lors de la saison 2022-2023, Nuno Tavares avait marqué les esprits par sa puissance, ses projections et sa capacité à se montrer dangereux offensivement, tout en affichant parfois beaucoup d’irrégularité.

Pour Gattuso, le constat reste donc particulièrement fort : au regard de ses qualités, Tavares aurait eu le niveau pour viser beaucoup plus haut et s’installer durablement parmi les références européennes à son poste.