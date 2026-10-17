Genesio fixe ses priorités, visé par l’OM il explose en PL et le bilan McCourt divise : Les 3 infos OM de ce samedi

Bruno Genesio veut davantage d’engagement avant le déplacement de l’OM à Angers. Mohamed Belloumi réalise un début de saison remarqué avec Hull City et l’Algérie. Dix ans après son arrivée, Frank McCourt laisse un bilan marqué par 800 millions d’euros dépensés et l’absence de titre.

1. Genesio attend une réaction de l’OM à Angers

Après la défaite contre l’Olympiacos, Bruno Genesio a fixé plusieurs priorités à son équipe avant le déplacement à Angers. L’entraîneur marseillais explique que son staff a revu la rencontre dès le lendemain et identifié des insuffisances dans les deux surfaces. Les coups de pied arrêtés, les occasions manquées et le manque d’engagement dans les phases offensives comme défensives font partie des points ciblés. Genesio estime que l’OM produit de bonnes séquences dans le jeu, mais qu’il doit désormais les concrétiser. Des changements sont également attendus dans le groupe : des joueurs préservés lors du match européen doivent débuter, tandis que la situation de Hojbjerg reste à examiner. Le coach a aussi souligné les progrès d’Igor Paixao et de Keyliane Abdallah, tout en demandant de la patience avec les jeunes, notamment Milan Leccese, dont l’adaptation à la Ligue 1 doit être évaluée avec prudence. Lire l’article complet sur FCMarseille

On a revu le match dès le lendemain. On a fait un retour vidéo. J’ai senti que c’était nécessaire. J’ai été frappé par beaucoup de choses qui sont à corriger, notamment les coups de pied arrêtés. On a eu des grosses situations pour égaliser, et ce qui en ressort, c’est qu’on manque cruellement d’engagement dans les deux surfaces, aussi bien pour marquer que sur les coups de pied arrêtés. Ce n’est pas suffisant dans ce domaine, dans les deux surfaces. C’est bien dommage. On fait des très bonnes choses dans le jeu. On doit concrétiser. C’est lié à un manque d’engagement. On veut assurer, et finalement on n’arrive pas à finaliser nos actions.

2. Mohamed Belloumi change de dimension avec Hull City

Ancien objectif de l’OM, Mohamed Bachir Belloumi s’est rapidement imposé comme un élément offensif important de Hull City en Premier League. À 24 ans, l’ailier algérien compte trois buts et deux passes décisives en six rencontres de championnat. Il s’est notamment illustré avec un doublé contre Chelsea, avant de poursuivre sur sa lancée face à Newcastle. Cette progression intervient après sa contribution à l’accession de Hull City dans l’élite anglaise la saison précédente, alors que l’OM avait formulé une offre pour le recruter il y a plus de deux ans. Belloumi a également marqué ses deux premiers buts avec l’Algérie contre le Burundi puis le Niger, dont un coup franc à longue distance. Ses qualités techniques et sa trajectoire suscitent désormais des comparaisons avec Riyad Mahrez, tandis que son entraîneur Sergej Jakirović souligne l’efficacité nouvelle du joueur devant le but. Lire l’article complet sur FCMarseille

3. Dix ans de McCourt à l’OM, entre investissements et absence de titre

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt rachetait l’Olympique de Marseille. Dix ans plus tard, près de 800 millions d’euros ont été dépensés, mais aucun titre n’est venu récompenser cette période. Les supporters retiennent plusieurs émotions, une finale de Ligue Europa et des équipes marquantes, comme celle dirigée par Tudor, mais aussi les échecs en Coupe de France et la situation actuelle du club. En parallèle, les revenus commerciaux hors droits télévisés ont été multipliés par trois pour atteindre 150 millions d’euros annuels. L’OM a également développé sa Fondation Treizième OM, sa section féminine, présente en première division, ainsi que son équipe OM Amputés. Frank McCourt a reconnu avoir sous-estimé l’investissement nécessaire pour gérer et tenter de faire gagner le club. Les dépenses réalisées et les développements structurels sont donc constatés, tandis que l’absence de trophée et l’état sportif et financier actuel empêchent une satisfaction complète. Lire l’article complet sur FCMarseille

Il arrive il y a dix ans un peu comme le sauveur. On était tous contents, on ne va pas se voiler la face. Un milliardaire américain qui arrive et qui va investir. Donc ça y est, les grandes heures de l’OM vont arriver. Ça y est, on va avoir des titres, ça y est c’est pour nous. Et rien ! Il y a eu des émotions, mais il n’y a pas eu de titre !

Pour être honnête, je ne suis pas sûr que j’avais bien réalisé il y a dix ans l’investissement que cela représentait.