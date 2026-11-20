À deux jours de la réception du Mans, Bruno Genesio a fixé le cadre de la reprise de l’OM après la trêve internationale. Les enjeux sportifs et financiers du club ont également été abordés, tandis que la situation d’Emerson Palmieri reste ouverte après sa blessure au genou.

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L’Olympique de Marseille prépare son retour en Ligue 1 avec plusieurs dossiers à suivre. La conférence de presse de Bruno Genesio, le replay du Débat Foot Marseille consacré au calendrier et à la DNCG, ainsi que les dernières informations concernant Emerson Palmieri permettent de faire le point sur trois sujets distincts.

1. Genesio demande de la confirmation avant OM-Le Mans

Dans sa conférence de presse du vendredi 20 novembre, Bruno Genesio a insisté sur la nécessité de ne pas considérer les progrès récents comme acquis. L’entraîneur marseillais veut voir son équipe prolonger sa dynamique jusqu’à la trêve hivernale, tout en évitant le relâchement qui peut accompagner le retour de la confiance. Il a retrouvé ses internationaux après leur avoir accordé du repos et dispose encore de la séance du samedi pour préparer la rencontre. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Sur le plan tactique, Genesio a reconnu que l’OM avait diminué la hauteur de son bloc défensif par rapport au début de saison, sans abandonner ses intentions offensives. Marseille souhaite continuer à jouer vers l’avant grâce aux passes et aux courses, mais devra se montrer vigilant face aux transitions du Mans et à ses deux attaquants capables d’attaquer la profondeur.

« Ce qu’on a fait, limite ça n’a plus d’importance. Maintenant, c’est ce qu’on va faire jusqu’à cette trêve hivernale. […] Il faut répéter les performances match après match. »

Le technicien a également évoqué la gestion de l’effectif. Il souhaite maintenir le dialogue avec les joueurs moins utilisés, notamment Angel Gomes et Neal Maupay, tout en soulignant l’importance du soutien du public. Il a par ailleurs salué l’état d’esprit d’Ulisses Garcia, ses qualités de centre et ses sorties de balle, tout en rappelant les progrès défensifs encore attendus.

2. Calendrier, DNCG et mercato au cœur du débat marseillais

Le replay du Débat Foot Marseille du jeudi 19 novembre s’intéresse d’abord au calendrier de l’OM avant la mi-saison. Le Mans, Levski Sofia, Auxerre, Nice, le Celta Vigo et Lyon sont cités parmi les prochains rendez-vous, avec des interrogations sur la gestion de l’effectif, la place de la Ligue Europa et les objectifs à viser en championnat. Le deuxième volet porte sur le prochain passage devant la DNCG et les marges de manœuvre de Marseille lors du mercato d’hiver. Les discussions mentionnent la nécessité éventuelle de nouvelles ventes, le rôle possible de Frank McCourt et l’hypothèse d’un recrutement sans départ d’un cadre. Le débat aborde aussi les conséquences sportives d’une nouvelle réduction de la masse salariale, ainsi que la position de Genesio concernant Højbjerg. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Le programme revient enfin sur les déclarations de Medhi Benatia à propos de Pablo Longoria, des finances de l’OM et du manque de leaders dans le vestiaire. Les intervenants interrogent la portée de ces propos et leur lien avec les difficultés rencontrées par le club lors des dernières saisons.

3. Emerson Palmieri, un avenir encore incertain à Marseille

Selon les informations de ge.globo, Santos avait trouvé un accord de principe avec Emerson Palmieri en septembre, mais l’OM avait finalement refusé de libérer son latéral gauche. Le club marseillais considérait alors le joueur comme trop important dans l’effectif de Bruno Genesio, après avoir initialement envisagé son départ vers le Brésil. La situation sportive a changé depuis. Titulaire lors des neuf premières journées de Ligue 1, Emerson a quitté prématurément le terrain contre Toulouse le 1er novembre avant de subir une arthroscopie du genou gauche. L’OM a confirmé le 16 novembre que l’international italien serait absent plusieurs semaines, ce qui pourrait compliquer d’éventuelles discussions avec des clubs intéressés, notamment la Fiorentina et la Juventus. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Emerson est sous contrat avec Marseille jusqu’au 30 juin 2027, avec une option pour une saison supplémentaire jusqu’en juin 2028. Son avenir n’est donc pas automatiquement lié à un départ libre en juin prochain : aucune annonce officielle ne confirme que l’OM renoncera à cette option. Santos reste intéressé par son retour, mais aucune nouvelle offre concrète n’a été confirmée. Pendant son absence, Ulisses Garcia et le jeune Alexi Koum constituent les solutions disponibles au poste de latéral gauche. Les performances des deux joueurs pendant cette période font partie des éléments susceptibles d’alimenter les réflexions du staff marseillais, tandis que la situation contractuelle d’Emerson demeure ouverte.