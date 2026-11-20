Bruno Genesio attend une confirmation de son équipe après la trêve internationale. Avant OM–Le Mans, le technicien a détaillé ses exigences, ses ajustements tactiques et la gestion de son effectif en conférence de presse.

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Ce vendredi 20 novembre 2026, Bruno Genesio s’est exprimé à deux jours de la réception du Mans. L’entraîneur a indiqué avoir retrouvé tous ses internationaux après leur avoir accordé du repos. Il dispose encore de la séance du samedi pour préparer la rencontre, tout en estimant que ses principes sont mieux compris par le groupe. Voici les cinq principaux enseignements de sa prise de parole.

1. Confirmer sans considérer les progrès comme acquis

La reprise du championnat doit permettre à l’OM de prolonger sa dynamique. Genesio refuse toutefois de s’appuyer uniquement sur les résultats précédents : il veut maintenir les mêmes exigences jusqu’à la trêve hivernale. Le coach met surtout en garde contre le relâchement qui peut accompagner le retour de la confiance.

Ce que j’attends, c’est une confirmation car c’est le plus important dans le foot. Ce qu’on a fait, limite ça n’a plus d’importance. Maintenant, c’est ce qu’on va faire jusqu’à cette trêve hivernale. C’est ce qui nous anime. Et pour ça, j’en arrive toujours à cette humilité qu’on doit avoir. Il faut faire attention parce qu’on sait que l’être humain dans ces moments peut avoir tendance à se relâcher, à se dire que les choses sont acquises. Il n’y a jamais rien d’acquis dans le foot. Il faut répéter les performances match après match.

2. Un bloc moins ambitieux, une volonté offensive intacte

Interrogé sur l’évolution de sa philosophie, Genesio reconnaît une adaptation de la hauteur du bloc défensif. Il estime néanmoins que les intentions de son équipe restent les mêmes, avec un jeu offensif↗ construit sur les passes et les courses vers l’avant.

Je ne pense pas l’avoir beaucoup modifiée. Peut-être qu’en début de saison on a été très ambitieux sur la hauteur de notre bloc défensivement. On est revenus un peu en arrière sans abandonner complètement ce principe. La devise du club c’est droit au but et je pense qu’on a beaucoup, beaucoup insisté là-dessus par rapport à ce qu’on souhaitait voir de notre équipe. Un jeu vers l’avant grâce à des passes et des courses.

3. Redonner confiance à Gomes et Maupay

La situation d’Angel Gomes et de Neal Maupay a également été abordée. Pour les joueurs moins utilisés, Genesio insiste sur la nécessité de conserver un dialogue régulier et de travailler des situations précises à l’entraînement. Cette approche s’inscrit dans la gestion des joueurs en difficulté↗ au sein de l’effectif.

On travaille avec le dialogue. Toujours garder le lien avec les joueurs, ceux qui jouent et ceux qui jouent un peu moins. C’est primordial. Lors du dernier match à domcile, il n’y a pas eu de sifflets. Ca montre que le public est aussi conscient sur l’importance qu’ils ont sur le mental de nos joueurs. On a besoin de tout le monde avec de la confiance. On a vu encore à Lens que des joueurs qui viennent du banc de touche peuvent être décisifs.

4. Garcia apprécié, Aguerd et Harit confortés

Genesio a salué l’état d’esprit d’Ulisses Garcia, sa qualité de centre et sa capacité à ressortir le ballon, tout en évoquant ses progrès défensifs à poursuivre. Il a aussi souligné le retour physique et mental d’Aguerd, la régularité d’Harit et la progression de Bezahaf. Au sujet du latéral suisse, son appréciation porte autant sur le comportement quotidien que sur le rendement.

Ulisses (Garcia), il a un super état d’esprit. Il a toujours le même comportement peu importe s’il est titulaire ou non. Il est très apprécié des autres joueurs. Il a beaucoup de qualités offensives, des qualités techniques au niveau des centres, des sorties de balle. Il a des choses à améliorer défensivement, il y travaille, ça reste un joueur très fiable en L1.

5. Les transitions du Mans sous surveillance

Pour le rendez-vous au Vélodrome↗, Genesio prévoit une opposition organisée et des attaquants capables d’attaquer la profondeur. Il pense que Marseille aura souvent le ballon, mais demande de la vigilance au moment de le perdre. Le classement de l’adversaire ne modifie pas cette analyse.