Genesio (LOSC) doit faire avec 4 absents dont 2 importants face à l’OM !

Le LOSC aborde une rencontre décisive contre l’Olympique de Marseille, ce dimanche 4 mai à 20h45 au Stade Pierre-Mauroy, avec un effectif diminué. À l’inverse, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur un groupe au complet pour ce déplacement capital de la 32e journée de Ligue 1. En pleine lutte pour une place européenne, les Dogues devront composer sans quatre éléments clés.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Bruno Genesio a confirmé l’absence de plusieurs joueurs, sans aucune bonne nouvelle concernant les retours. « Il n’y a pas de retour prévu. Pas d’Edon (Zhegrova) qu’on aurait pu envisager mais qui n’est toujours pas prêt. On a perdu Ethan (Mbappé) jusqu’à la fin de saison. Bafo’ (Diakité) est aussi suspendu. Tiago Santos continue sa récupération. Pour le reste, tout le monde est opérationnel. »

Zhegrova blessé, Diakité suspendu

Ainsi, le LOSC devra faire sans Tiago Santos, toujours en convalescence après une blessure au genou. Edon Zhegrova, touché aux adducteurs, ne sera pas non plus apte. Le jeune Ethan Mbappé, victime d’une blessure aux ischio-jambiers, manquera la fin de saison. Enfin, Bafodé Diakité est suspendu et ne pourra pas prendre part à cette rencontre.

Cette confrontation face à l’OM intervient alors que le club nordiste reste sur trois victoires consécutives en championnat. Avec une dynamique positive et l’enjeu d’une qualification européenne, le groupe de Genesio devra trouver des solutions pour pallier ces absences importantes.

De son côté, l’Olympique de Marseille se déplace avec l’ensemble de son effectif à disposition, une donnée qui pourrait peser dans ce duel à haute intensité entre deux prétendants aux places européennes.

LOSC – OM, c’est ce dimanche à 20h45, un rendez-vous capital pour la fin de saison des deux clubs.