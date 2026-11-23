L’OM a annoncé le changement de nom de son programme « OM Next Generation », désormais appelé « Espoirs Olympiens ». Le dispositif conserve ses 30 clubs partenaires, tout en plaçant davantage l’accompagnement social et éducatif au cœur de ses missions.

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Créé en 2017 à l’initiative de Jacques-Henri Eyraud, le programme dédié à la détection et à l’accompagnement des jeunes dans les clubs amateurs évolue sans être relancé. Dans La Provence, le directeur du centre de formation↗ de l’OM, Lasaad Hasni, insiste sur cette continuité : « Le projet n’est pas relancé, il est prolongé. »

Un accompagnement renforcé auprès des clubs amateurs

Les 30 structures déjà engagées ont choisi de poursuivre l’aventure. Elles sont principalement situées dans les Bouches-du-Rhône, mais le réseau s’étend aussi au Vaucluse, au Gard, au Var et aux Alpes-Maritimes, avec notamment des clubs comme Marignane Gignac, le FC Mougins, le RFC Toulon ou encore le FCL Malpassé. Dans le cadre d’Espoirs Olympiens, l’OM prévoit de fournir du matériel à ses partenaires d’ici le début de l’année 2027. Les éducateurs olympiens se déplaceront également dans la région pour partager des séances d’entraînement, tandis que deux↗ entraîneurs par club pourront suivre des formations chaque saison. Le projet est mené avec l’appui de Treizième Homme.

Des passerelles vers le centre de formation de l’OM

La collaboration comprendra aussi un volet médical. Le club marseillais souhaite pouvoir aider ses partenaires en cas de blessure, comme cela a récemment été le cas pour un jeune licencié du FCL Malpassé, reçu à La Commanderie pour des examens et un suivi de convalescence. La détection reste une composante du programme, avec l’objectif affiché de construire des passerelles entre le football amateur et le centre de formation↗. Un système de bonus à la performance récompense les clubs lorsqu’un licencié âgé de U9 à U19 rejoint l’OM, puis à chaque étape franchie dans son parcours.

Les présidents des 30 clubs partenaires ont échangé avec Stéphane Richard, Lasaad Hasni et Frank Borrelli dimanche soir au Vélodrome, lors de la réception du Mans. Près de 3 000 licenciés étaient également invités à cette opération, appelée à être renouvelée au fil des saisons.